Gli ultras del Cesena rinunciano alla trasferta per i playoff: “La nostra gente ha bisogno di noi” I tifosi della Curva Mare del Cesena non seguiranno la squadra per i playoff: “È la nostra coscienza che sa ciò che è giusto o sbagliato fare£.

A cura di Ada Cotugno

Il Cesena accarezza il sogno della promozione in Serie B: il sorteggio dei playoff ha regalato ai romagnoli la partita contro il Vicenza, un appuntamento importante al quale non saranno presenti gli ultras. Lo zoccolo duro, sempre al seguito della squadra, attraverso un comunicato ha annunciato che rinuncerà alla trasferta per poter restare in Romagna e aiutare la popolazione colpita dall'alluvione.

La nota ufficiale dei tifosi della Curva Mare tocca il cuore di tutti: "La data del primo appuntamento dei playoff è sempre più vicina, ma è davanti agli occhi e nel cuore di tutti che la nostra terra, la nostra gente ha ancora bisogno di noi. È la nostra coscienza che sa ciò che è giusto o sbagliato fare". La presa di posizione da parte degli ultras del Cesena è forte, vista soprattutto l'importanza della partita che potrebbe spingere la squadra a un passo dalla Serie A.

"Per noi abbandonare le nostre strade, i nostri scantinati sarebbe come sputare sulla vita di chi ha perso tutto e tutti. Per questo e tanti altri motivi questo sabato non seguiremo il nostro amato Cavalluccio, ma marceremo con gli stivali per le strade della nostra terra, perché la Romagna intera ha bisogno di noi". In questo modo i tifosi più affezionati del Cesena hanno annunciato che diserteranno la partita per una buona causa e continuare a prestare aiuto ai cittadini di una terra al momento alle prese con enormi difficoltà.

Gli ultras non impediscono così agli altri tifosi di presentarsi allo stadio del Vicenza per la partita dei playoff, ma lanciano un appello accorato a tutti quelli che seguiranno la squadra: "Nessuno è obbligato a seguirci, ma lo chiediamo a gran voce: per chi andrà in trasferta non vogliamo vedere nessuna pezza appesa nel settore ospiti! Sarebbe una mancanza di rispetto verso tutti coloro che sono colorati di fango e che hanno perso tutto. La nostra gente e la nostra terra noi non le abbandoniamo. Uniti risorgeremo".