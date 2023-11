Gli hater non fanno sconti a nessuno: il portiere dell’Under 17 costretto a disattivare i commenti L’Argentina è stata eliminata nella semifinale dei Mondiali Under 17, sconfitta ai rigori dalla Germania. Il portiere Jeremias Florentin è stato attaccato dagli haters sui social ed è stato costretto a disattivare i commenti.

A cura di Alessio Morra

Francia e Germania sabato 2 dicembre disputeranno la finale dei Mondiali Under 17. Nelle semifinali i francesi si sono imposti 2-1 sul Mali, mentre i tedeschi dopo i calci di rigore hanno eliminato l'Argentina. Sarà dunque una finale tutta Europa, con la possibilità svanita sul filo di una ripetizione di una finale tra le nazionali che si sono sfidate in quella dei Mondiali Qatar 2022. L'eliminazione subita dall'Argentina ha fatto particolarmente male al portiere della nazionale Florentin, che è stato costretto a disattivare i commenti sui propri profili social a causa di infiniti, e naturalmente orrendi, insulti che ha subito da tifosi o per meglio dire degli haters che non gli hanno perdonato un paio di errori.

La semifinale Argentina-Germania è stata estremamente emozionante, è finita 3-3. Il protagonista assoluto, pur perdendo, è stato Agustin Fabian Ruberto che ha realizzato una tripletta e soprattutto ha firmato il pari al 97′. Per la Germania doppietta di Paris Brunner e gol di Max Moerstedt. Un risultato rotondo figlio di una partita giocata a viso aperto dalla due squadre e anche prodotto da un paio di errori di Jeremias Florentin. Errori che hanno inciso sul risultato, ma che in ogni caso ci stanno considerato che sbagliano i migliori e possono commettere un errore ancor di più dei ragazzi che stanno crescendo.

Florentin non ha avuto la possibilità di riscattarsi. Perché quando la partita è andata ai rigori, o meglio poco prima, il c.t. argentino Diego Placente, ha deciso di sostituirlo. Si, ha proprio cambiato portiere, usando la mossa utilizzata da Van Gaal tanti anni fa. In campo è entrato Franco Villalba, che di rigori ne para uno, quello di Jeltsch. I suoi compagni però ne sbagliano due, fallisce dal dischetto anche Etcheverri (nel mirino della Juve). Vince la Germania 7-5 (3-3, 4-2 dai rigori) ed è in finale.

Quando la partita finisce, la delusione è enorme per molti tifosi che perfidamente (sbagliando) prendono di mira Florentin, che non sarà stato certo irreprensibile ma non meritava ovviamente questo trattamento. Parole furiose, offese a valanga da parte di utenti che hanno costretto il portiere, una volta rientrato negli spogliatoi, a disattivare i commenti sul proprio profilo Instagram. Una brutta pagina, davvero. Gli haters sono sempre pronti a offendere a destra e sinistra gli atleti, ma in questo caso si è andato sin troppo pesante nei confronti di un ragazzo nato il primo settembre 2006, e quindi praticamente appena diciassettenne.