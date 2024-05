video suggerito

Gli eccessi della festa del Manchester City, calciatori devastati: “De Bruyne accasciato in un taxi” I giocatori del Manchester City, dopo il trionfo in Premier League, si sono concessi una notte di bagordi. Tra i più scatenati, Grealish, Haaland e De Bruyne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Festeggiamenti più che meritati per il Manchester City dopo la vittoria del titolo. Come accaduto anche in passato, le stelle di Pep Guardiola si sono scatenate, trascorrendo una notte di bagordi in un popolare locale. Tra i più scatenati, come sempre accade Grealish, a vestire i panni del capopopolo, con Haaland e anche De Bruyne al suo seguito. Tutti hanno mostrato i segni degli eccessi, all'uscita dal locale.

I media britannici hanno raccontato la folle notte dei giocatori del Manchester City, che hanno esagerato e non poco con l’alcool. Una serata che si è chiusa in anticipo per il terzo portiere Carson, cacciato addirittura dal locale dopo una “litigata” con un altro partecipante alla festa. Sono rimasti invece fino alle 5 del mattino i suoi compagni, che non hanno rinunciato a nulla.

Trascinatore assoluto, come sempre, Jack Grealish, che si concede eccessi alcolici ogni volta che può. Dopo l'eccezionale tour della scorsa stagione quando il City vinse la Champions, il nazionale inglese ha concesso il bis. Visibilmente ubriaco e con un look eccezionale (indossava un completo del valore di 2mila euro), è stato aiutato all'uscita dal locale, non riuscendo a reggersi in piedi. Grealish si è mostrato barcollante dopo aver ballato e cantato, in un trio d'eccezione con De Bruyne e Rodri, anche loro in condizioni molto difficili. Stesso discorso anche per Haaland che faceva addirittura fatica a tenere gli occhi aperti.

Leggi anche Un calciatore del Manchester City cacciato dalla festa in discoteca: stava per scatenare una rissa

De Bruyne poi, a fine serata, si è accasciato in un taxi con lo sguardo perso in uno stato di ebbrezza. Poco prima di lui è uscito anche il portiere Ederson che ha portato con sé una bottiglia di champagne del costo di più di 1000 euro. Qualcuno di loro ha avuto il coraggio anche di non tornare a casa, ma di concedersi altri momenti di festa in altri locali.

E il bello deve ancora arrivare visto che il City dovrà disputare la finale contro i cugini dello United, sabato prossimo. Un successo nel derby e il secondo titolo stagionale, per il double, potrebbe essere l'occasione per una nuova celebrazione particolare da parte della squadra di Guardiola. Sicuramente questo sarà uno stimolo in più per Grealish e compagni.