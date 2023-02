Giuseppe Rossi torna a giocare in Italia: accordo con la SPAL fino a fine stagione Giuseppe Rossi è tornato. Ed è proprio il caso di dirlo dato che l’attaccante italiano era svincolato da luglio 2022. Il giocatore ha trovato l’accordo con la SPAL fino al termine della stagione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giuseppe Rossi è tornato. Ed è proprio il caso di dirlo dato che l'attaccante italiano era svincolato da luglio 2022. Il giocatore, che nella nostra Serie A ha fatto la differenza soprattutto nella Fiorentina dopo aver militato nel Manchester United, poi al Parma e al Villarreal, vivrà una nuova esperienza calcistica, questa volta in Serie B con la maglia della SPAL. L'attaccante, secondo Sky Sport, ha raggiunto il pieno accordo con il club di Ferrara fino alla fine della stagione.

Il giocatore ha trovato l'intesa con il presidente Joe Tacopina per il suo trasferimento accettando di fatto l'offerta. Per Giuseppe Rossi si tratta di un ritorno alla SPAL dopo aver già vestito questa maglia nella passata stagione da novembre 2021 a luglio 2022. Il giocatore riuscì a segnare 3 gol contro Cosenza, Vicenza e Crotone in 14 presenze complessive nel campionato cadetto. Pepito arriverà in una squadra che al momento non ha ancora scelto un allenatore avendo esonerato Daniele De Rossi pochi giorni fa.

Il giocatore aveva interrotto la propria esperienza alla SPAL nella passata stagione a seguito dell'ennesimo infortunio. I suoi tre gol però furono fondamentali per la salvezza della squadra di Tacopina capace, anche grazie alle sue prodezze, di raggiungere il risultato sperato. Giuseppe Rossi giocherà in una squadra che al momento può contare ancora su Radja Nainggolan nonostante l'esonero di De Rossi, e che al momento è pericolosamente al terzultimo posto con 24 punti, 2 in più del Cosenza ultimo con 22 e 1 in più del Benevento fermo a 23.

Motivo per cui servirà tutta l'esperienza e la caparbietà di Pepito affinché la squadra di Ferrara riesca a raggiungere anche quest'anno la permanenza in Serie B. Rossi a 36 anni aveva bisogno di una nuova e stimolante avventura dopo aver vestito nella sua carriera anche le maglie di Levante, Celta Vigo e Salt Lake City in MLS prima del ritorno in Italia col Genoa e successivamente alla SPAL. Un giocatore dall'assoluto talento che nella sua carriera è stato solo fermato dai tanti infortuni che ne hanno limitato l'esplosione completa. Celebre in Italia la sua tripletta alla Juventus al ‘Franchi' nel 2013 che è ancora parte integrante della memoria collettiva di tutti i sostenitori della viola.