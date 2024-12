Giuntoli annuncia il futuro di Conceicao, sarà alla Juventus: “Resta con noi al 100%”

video suggerito

Prima della partita contro il Manchester City arrivano notizie di mercato importanti per il futuro della Juventus. Francisco Conceicao, uno dei grandi protagonisti di questa stagione, resterà in bianconero anche il prossimo anno per continuare la bella avventura cominciata in maglia bianconera, come confermato dal Managing Director Football Cristiano Giuntoli. Il suo impatto fin qui è stato straordinario e per questo la società si è mossa in anticipo per acquistarlo a titolo definitivo dal Porto, la squadra proprietaria del suo cartellino.

Conceicao resterà alla Juventus

Non c'è il minimo dubbio nelle parole del dirigente bianconero che ai microfoni di Prime Video ha confermato la permanenza del giovane calciatore portoghese. Conceicao è arrivato alla fine dello scorso mercato, quasi in sordina, ma si è dimostrato l'acquisto più prezioso di tutta la campagna estiva e un punto di forza importantissimo per la squadra di Thiago Motta: "I rapporti col ragazzo e con l'agente sono ottimi, vogliamo assolutamente resti con noi e anche lui lo vuole. Possibilità che resti? Al 100%".

Dunque la Juve ha già avviato la macchina per poter riscattare il portoghese dal Porto a titolo definitivo. I bianconeri lo hanno preso in prestito per 7 milioni di euro più 3 di bonus con un prestito secco oneroso, ma potrà sfruttare una clausola rescissoria presente all'interno del contratto: con 30 milioni di euro potrà acquistare il giocatore a titolo definitivo per la prossima stagione, un'eventualità gradita anche allo stesso Conceicao che vorrebbe restare in Italia. E dalle parole di Giuntoli è probabile che l'intesa con il Porto sia già stata raggiunta e che quindi l'affare sia praticamente fatto.