Giocatori del Monaco in mutande sull’aereo dopo un guasto all’aria condizionata: partenza rinviata

Il Monaco è impegnato domani nella prima partita della fase campionato di Champions League in casa del Bruges. I monegaschi sono partiti quest'oggi dall'aeroporto di Nizza per raggiungere il Belgio ma qualcosa è andato storto. Sui social uno dei giocatori della squadra costiera, ovvero Jordan Teze, ha postato sui suoi profili ufficiali dei video a dir poco particolari, a tratti divertenti, che ritraevano lui e i suoi compagni in mutande. Ma cosa è successo? La delegazione monegasca era salita a bordo di un aereo dalla pista dell'aeroporto di Nizza, ma il velivolo non è mai decollato a causa di gravi problemi di aria condizionata.

Questo ha costretto tutta la squadra a togliersi alcuni vestiti a bordo restando addirittura in mutande visto il gran caldo. Nei filmati pubblicati dal giocatore si vedono inoltre i giocatori sulla pista dell'aeroporto sfiancati dal gran caldo. Il guasto però dopo un ritardo di due ore e mezza non è stato riparato e così il volo è stato semplicemente cancellato. Il Monaco ha dovuto riprogrammare il viaggio in vista della partita di domani. La partenza di fatto avverrà il giorno della sfida col Bruges.

Il Monaco aveva programmato di partire oggi per Bruges e inizialmente non si capiva quale sarebbe stata la soluzione migliore da adottare né si sapeva quando e come il Monaco si sarebbe in Belgio per giocare la partita di Champions League giovedì sera. Di certo non sarà mercoledì in aereo, o almeno non sull'aereo originariamente previsto. Poiché il problema non era stato risolto infatti la squadra è stata costretta a tornare al centro sportivo per proseguire il ritiro.

Quando partirà per Bruges il Monaco

I giocatori di fatto trascorreranno la notte lì prima di prendere un aereo per tornare a Bruges giovedì mattina nel giorno della partita e a meno di 24 ore dal calcio d'inizio. Adi Hütter, tecnico del Monaco doveva incontrare la stampa insieme al suo capitano Denis Zakaria a Bruges nella classica conferenza stampa della vigilia. Per rimediare, cercando di mantenere l'impegno preso con la Uefa, l'allenatore e il giocatore ex Juve, secondo quanto scrive l'Equipe, terrà una conferenza stampa improvvisata dal centro sportivo del Monaco mercoledì sera.