Gioca il figlio di Cristiano Ronaldo e al campetto impazziscono: interviene la sicurezza Cristiano Ronaldo Jr ha trovato un’accoglienza speciale in occasione di un torneo internazionale con il Manchester United. Il figlio della stella portoghese ha mandato in visibilio i tifosi, con un gol esultando poi come il papà.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo Jr esulta come il padre

Cristiano Ronaldo Jr ha un unico obiettivo, quello di provare a seguire le orme del papà nel mondo del calcio. Difficile per questo 11enne figlio d'arte vivere il pallone come un divertimento come tutti i suoi coetanei, quando si ha sulle spalle un'eredità ingombrante come la sua. Per ora però la sensazione è che Cristianinho pensi solo a divertirsi, mostrando sprazzi di talento che ovviamente fanno ben sperare per il futuro. L'ultima dimostrazione è andata in scena in Spagna, con il giovane attaccante che ha conquistato l'attenzione in occasione di un torneo giovanile, mandando già in visibilio il pubblico presente.

Il campo municipale di Torroella de Montgrí piccolo comune della Catalogna è stato letteralmente preso d'assalto. Il motivo? L'arrivo della formazione giovanile del Manchester United per un match valido per la MIC Cup, torneo internazionale di calcio riservato alle categorie juniores che porta alcune delle migliori accademie del mondo in Costa Brava nel periodo pasquale. In programma la sfida tra l'Under 12 dei Red Devils, e il CEF Gironès-Sàbat valida per il gruppo E.

La presenza del figlio di Cristiano Ronaldo tra le fila degli inglesi ha scatenato la curiosità dei tifosi locali: l'impianto si è riempito in ogni ordine di posto, e organizzatori e addetti ai lavori sono stati costretti durante il riscaldamento pre-partita ad allontanare tantissime persone, che hanno cercato di introdursi nella struttura per vedere in azione Cristiano Ronaldo Jr. In tanti hanno trovato spazio anche all'esterno cercando, in tutti i modi di fotografare il giovane talento.

Mai una partita del MIC ha goduto di queste aspettative ed è stata disputata in questa atmosfera. Cristianinho con indosso la maglia numero 24 e una fascia bianca per tenere a bada i ciuffi ribelli, è stato accompagnato sin dal momento dell'ingresso in campo da applausi e dall'immancabile "SIUUU" reso celebre dal papà con la sua classica esultanza. Lo United Under 12 si è imposto con un perentorio 5-0 e oltre a Tunde Shoretire, Edson Dejonge-Seiros, Joseph Deighton ed Eddie Wright c'è stata gloria anche per il rampollo del campione ex Real Madrid e Juventus.

Quest'ultimo infatti ha trovato la via del gol con un tocco sotto porta, finalizzando in maniera perfetta un cross proveniente dalla sinistra. Ecco allora la corsa in direzione del corner e la celebrazione della rete identica a quella del papà con le braccia allargate e l'immancabile "SIUUU" accompagnato da tutto lo stadio e dai compagni che lo hanno abbracciato e festeggiato. Questa la ciliegina per una prova positiva in cui l'undicenne ha svariato molto, provando anche la giocata in tantissime occasioni, con tanto di tentativi di dribbling funambolici. Un pomeriggio da star per CR24 che ha già iniziato a capire cosa significa giocare a calcio con tutti gli occhi del pubblico addosso. D'altronde è questo il suo destino.