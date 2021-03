La Roma ha battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I gol sono tutti di marca azzurra dato che hanno segnato sia Lorenzo Pellegrini che Stephan El Shaarawy, ma soprattutto Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso è l'autentica arma in più di Fonseca in queste ultime partite. La cresciuta di un giocatore che da inizio anno si è preso in mano l'intero reparto guidando giovani come Ibanez e Kumbulla in un pacchetto arretrato più volte orfano di uno Smalling troppo spesso infortunato.

E pensare che ad inizio partita si pensava che potesse addirittura uscire per un problema muscolare ("Provo a restare in campo"). Ha stretto i denti, indicando ad Ibanez, con grande personalità, di continuare comunque a scaldarsi. E quando anche Fonseca pensava di averlo ormai perso per infortunio, l'ex Atalanta ha sfoderato l'ennesima prestazione poderosa coronata dal gol del 3-0 finale arrivato ancora una volta con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questa rete Mancini ha centrato un primato importante.

Mancini fa gol allo Shakhtar e centra un nuovo primato

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore giallorosso ha svelato il suo grande segreto che in questa stagione lo sta portando a crescere tantissimo: "Questo è senso di appartenenza – ha detto – sentivo dolore durante il primo tempo ma non c'è stato motivo di uscire e per fortuna ho segnato il terzo gol". Una rete che è stata fondamentale per il risultato finale ma sopratutto per lui. Gianluca Mancini ha infatti messo a segno il suo gol numero 5 in stagione tra Serie A e competizioni europee portandosi al primo posto come unico giocatore ad aver segnato tutti e 5 i gol di testa.

Addirittura nel 2021 ha messo a segno la bellezza di 3 gol contro Inter, Verona e Genoa e ben 2 assist (insolito per un difensore) nelle partire contro Udinese e Fiorentina. La sua prima rete stagionale invece l'aveva messa a segno contro il Cagliari lo scorso 23 dicembre 2020. Un rendimento davvero ottimale per un giocatore che già con la maglia dell'Atalanta, prima di passare con i giallorossi, aveva realizzato 7 gol 1 assist in 48 presenze. Giocatore imprescindibile nella formazione titolare di Fonseca capace di giocare in Serie A tutte le partite dal primo minuto. Con questi numeri, adesso, si candida per un posto nella lista del suo omonimo Mancini ai prossimi Europei con l'Italia.