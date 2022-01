Gianluca Lapadula irriconoscibile: si è presentato così dopo il terribile scontro in campo Dopo il terribile scontro in campo e le shoccanti immagini pubblicate sui social, oggi Gianluca Lapadula si è sottoposto a un intervento chirurgico.

A cura di Alessio Pediglieri

Gianluca Lapadula continua a far parlare di sè soprattutto nel ‘suo' Perù, la Nazione per cui gioca a calcio e sta dando il cento per cento in campo. E anche qualcosa di più ultimamente, visto che nell'ultima sfida valida per le qualificazioni mondiali ci ha rimesso persino il naso: un bruttissimo scontro con Falcao in cui ha avuto la peggio, con la deviazione del setto che lo ha costretto ad un intervento chirurgico immediato.

La tremenda botta al naso è stata un'immagine che è diventata subito virale e ha trasformato Lapadula ancor più in quello che si potrebbe chiamare un vero e proprio eroe nazionale. Il Perù ieri si era imposto in Colombia in una gara tiratissima, poi vinta per 1-0 grazie a un gol di Flores al 40′ della ripresa. L'attaccante del Benevento però è stato uno tra i principali protagonisti pur non segnando: è stato costretto a uscire dal campo dopo uno scontro di gioco con Falcao in cui ha avuto la peggio. Tanto sangue dal naso e l'obbligata sostituzione: Lapadula gioca con una maschera speciale durante le gare ma il colpo ricevuto è stato violento e decisivo. Dalle foto si è visto subito la gravità della situazione con il setto completamente deviato.

Le conseguenze dell'impatto devastante sono state evidenziate quando ha pubblicato una foto con il compagno di nazionale Christofer Gonzales in cui il suo setto era completamente deviato, scatenando l'affettuosità dei propri tifosi. Subito dopo, però, è stato necessario anche un veloce intervento di rinoplastica avvenuto oggi in una clinica peruviana, lo studio "Blanquirroja" dove si è presentato quasi in modo irriconoscibile: tamponi nel naso e vistosi cerotti a celare quasi l'intera faccia. Adesso bisognerà capire quanto tempo dovrà rimanere fuori.

La ’storia’ nel dopo partita in cui Lapadula mostra le conseguenze dello scontro

La Nazionale peruviana non ha confermato la presenza di Lapadula contro l'Ecuador questo martedì per l'ultimo incontro valido per le qualificazioni mondiali, ed è probabile che il giocatore non scenderà in campo. Tuttavia, conoscendo la voglia di Lapadula e quanto sa da re alla propria nazionale, tutto verrà deciso più avanti, nei prossimi giorni a ridosso del match: nulla vieta di pensare che martedì sera potrebbe ripresentarsi contro l'Equador con una nuova speciale maschera di protezione.