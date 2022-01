Cuadrado spiazzato dai tifosi, ci mette la faccia: “Sono a disagio, non potete comportarvi così” Juan Cuadrado non è uno che si tira indietro quando c’è da assumersi le responsabilità. Ecco allora il messaggio perentorio ai tifosi, protagonisti di un brutto gesto.

A cura di Marco Beltrami

Juan Cuadrado sta disputando una stagione eccezionale con la Juventus. L'esterno è uno dei punti fermi della formazione di Allegri, di cui in alcune occasione è stato anche capitano, e presto le parti si siederanno al tavolo per definire il rinnovo del contratto. Anche in nazionale, il classe 1988, si conferma uno degli elementi imprescindibili per una Colombia che però non riesce a brillare particolarmente, e sta vivendo anzi un momento molto difficile.

Anche Cuadrado dunque, uno dei senatori dello spogliatoio dei Cafeteros, dovrà far sentire la sua voce all'interno del gruppo. Proprio come accaduto nella scorsa annata alla Juventus, quando rimbrottò nientemeno che Cristiano Ronaldo, in una scena resa celebre dalla docu-serie All or Nothing sulla squadra bianconera. Non è uno che si lascia intimorire l'esterno, sia in campo che fuori, anche a giudicare da quanto accaduto dopo l'ultima partita delle qualificazioni Mondiali con la sua Colombia. È arrivata infatti contro una diretta concorrente come il Perù una cocente sconfitta interna, la seconda in tre partite, che ha allungato la striscia negativa senza vittorie dei gialloblu.

La classifica girone sudamericano parla chiaro con la Colombia a meno due dal posto che darebbe accesso ai playoff, e a meno 3 proprio dal Perù che al momento occupa l’ultimo slot per l’accesso diretto alla rassegna iridata.I tifosi colombiani, dopo le sei partite senza successi e addirittura senza segnare un gol, si sono molto arrabbiati. La frustrazione per il rischio di non partecipare a Qatar 2022 è stata sfogata anche con gesti da dimenticare, come il lancio di oggetti in campo e insulti. Una situazione che ha spiazzato Cuadrado, che nella classica conferenza stampa post-match ha confermato la sua schiettezza dimostrandosi molto colpito in negativo: "Abbiamo dato il 200%, sono a disagio per la reazione della gente sugli spalti non possono lanciarci lattine e insultarci in quel modo. Sia loro che noi vogliamo andare al Mondiale e dobbiamo essere tutti sulla stessa pagina e con fede, soprattutto adesso”.

Poco dopo sui social, Cuadrado ha cambiato un po' il tiro con un messaggio più distensivo per cercare di serrare i ranghi anche sugli spalti: "Fa molto male perdere così, lasciamo tutto in campo senza risparmiare fatica. Mi sento arrabbiato e deluso, ma finché c'è speranza continueremo a combattere e in ogni momento, anche nel mezzo della mia frustrazione per la mancata vittoria".