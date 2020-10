Con la fine della sessione di mercato si lavora per definire le liste delle competizioni europee e mettere in moto la macchina organizzativa dei club, in maniera definitiva. La presenza di Gianluca Frabotta nell'elenco per la Champions League 2020/2021 della Juventus non stupisce dopo che Andrea Pirlo ha fatto capire a più riprese di avere completa fiducia nel laterale romano ("Si allena bene, sa giocare, non è stato un rischio metterlo in campo"). A sorprendere di più è il modo in cui questo ragazzo classe 1999 si sia ritagliato uno spazio nella rosa della squadra campione d'Italia in carica visto che lo scorso anno giocava in Serie C con la squadra bianconera U23.

Frabotta, che ha vestito la maglia della Nazionale Under 18, Under 19 e U20; la scorsa stagione si è messo in mostra nella Juventus U23 con 26 presenze e una rete nei playoff di Serie C e ha fatto il suo esordio in Serie A nell'ultimo turno dello scorso campionato, quando Maurizio Sarri gli regalò una maglia da titolare nella gara persa in casa contro la Roma allo Stadium. Il suo nome ha suscitato interesse e curiosità quando Pirlo ha deciso di mandarlo in campo dal 1′ con la Sampdoria per il suo esordio sulla panchina bianconera e il ragazzo nato a Roma, che è cresciuto nel vivaio del Bologna, si è fatto trovare pronto giocando una buona gara.

Dopo le giovanili del club emiliano le esperienze con il Renate e il Pordenone, con cui ha conquistato la storica promozione in Serie B, prima di essere notato e acquistato dalla Juventus per rinforzare il roaster a disposizione di Fabio Pecchia e della sua Under 23. Ora Gianluca Frabotta è un punto fermo della rosa della prima squadra bianconera e inizierà a toccare con mano i palcoscenici europei dal prossimo 20 ottobre, quando la Juventus sarà impegnata a Kiev contro la Dinamo. Nonostante questo 2020 verrà ricordato per ben altri motivi, questo ragazzo lo porterà sempre nel suo cuore e nella sua mente per il salto nel grande calcio.