Faouzi Ghoulam è positivo al Covid, lo ha annunciato ufficialmente il Napoli pubblicando un messaggio sui canali social. Il difensore algerino è asintomatico e, come da protocollo, è già in isolamento rispetto al resto del gruppo squadra. Non sarà a disposizione per le prossime partite di campionato e Coppa Italia nell'attesa della guarigione.

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Ghoulam penalizzato dal doppio infortunio

L'esterno sinistro, che nella squadra di Sarri era diventato un caposaldo e un punto di forza, non è più lo stesso dopo il doppio infortunio al ginocchio subito in due stagioni consecutive. La sua assenza ha sottratto risorse preziose e alternative in rosa, il suo impiego continua a essere scandito con il contagocce anche in questa stagione: appena 12 le presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia per un totale di 408 minuti giocati. Nove invece le apparizioni nella scorsa annata (307 minuti in Serie A), una ventina quelle che risalgono due anni fa. Numeri che spiegano come abbia perso, di volta in volta, fiducia e smalto. Ghoulam ha 30 anni e un contratto che lo lega al Napoli fino al 2022 (stipendio di circa 3 milioni netti a stagione).

Gattuso lo ha inserito nella Lista Uefa

Dopo le cessioni di Malcuit alla Fiorentina e Llorente all'Udinese nella recente sessione invernale di calciomercato, Gattuso ha deciso di inserire Ghoulam nella Lista Uefa per l'Europa League che riprenderà a metà febbraio con i sedicesimi di finale. L'ex calciatore del Saint-Etienne potrebbe tornare utile contro il Granada, prossimo avversario dei partenopei.