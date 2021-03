Faouzi Ghoulam è stato operato al ginocchio a Villa Stuart, meno di ventiquattro ore dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito. Il campionato del difensore del Napoli è finito. Per Ghoulam è il terzo serio infortunio al ginocchio (dopo il crociato del ginocchio destro e la rotula sempre del ginocchio destro tra il 2017 e il 2018), questa volta ha subito la lesione del legamento del crociato del ginocchio sinistro. L'algerino rimarrà un paio di giorni in ospedale prima di iniziare la riabilitazione. Questo il comunicato del Napoli:

I tanti infortuni di Ghoulam

Tre anni fa l'esterno era uno dei laterali più forti al mondo, poi in un match di Champions Napoli-Manchester City subì il primo serio infortunio. Su quei livelli non è tornato più, ma nelle ultime settimane aveva ritrovato la condizione dei bei tempi ed era parso in grande crescita, giocando bene contro il Granada e il Sassuolo, e Gattuso lo aveva scelto ancora contro il Bologna, ma attorno al 20′ ha lasciato il campo per un infortunio. Si era fermato, ha sentito un dolore e aveva chiesto il cambio. Sembrava un problema muscolare e invece Ghoulam si era rotto il crociato. Il suo rientro avverrà nella prossima stagione.