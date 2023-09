Genoa-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Genoa-Roma è il match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Gilardino e quella di Mourinho si giocherà oggi, giovedì 28 settembre. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Genoa-Roma è il match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Alberto Gilardino e quella di José Mourinho si giocherà oggi, giovedì 28 settembre, allo stadio Ferraris di Genova. I liguri arrivano a questa sfida dopo aver perso 1-0 in casa del Lecce dopo essere rimasti in 10 uomini. I giallorossi invece giocheranno la seconda trasferta consecutiva dopo aver pareggiato contro il Torino 1-1 nell'ultimo turno di campionato grazie al gol di Lukaku e quello di Zapata per gli uomini di Juric.

Gilardino recupera Messias e potrebbe anche lanciare dal primo minuto. L'ex Milan è a disposizione ma verosimilmente potrebbe entrare in campo a gara in corso. Lo Special One invece potrebbe confermare quasi totalmente lo stesso 11 visto a Torino contro i granata. Conferme dunque per il tandem offensivo composto da Lukaku e Dybala con Pellegrini a sostegno.

In campo ci sarà anche Kristensen, regolarmente a disposizione di Mourinho: il difensore nell'ultima partita era stato ammonito ma, a differenza di quanto mostrato in diversi video circolati sui social, non ha mai preso due cartellini gialli. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

GENOA (3-4-1-2) Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Partita: Genoa-Roma

Dove: stadio Ferraris, Genova

Quando: giovedì 28 settembre 2023

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 6ª giornata

Dove vedere Genoa-Roma in diretta TV

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Tutti gli abbonati potranno scaricare l'app direttamente sulla propria smart tv e collegarsi all'evento. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Genoa-Roma dove vederla in streaming

La sfida tra il Genoa di Gilardino e la Roma di Mourinho sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming, sempre sull'app di DAZN. Sarà necessario anche in questo caso scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet per poter usufruire dello spettacolo del match. Inoltre, tutti gli abbonanti, potranno anche collegarsi sul sito di DAZN inserendo le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Roma

Il Genoa dovrebbe scendere in campo ancora una volta con il 3-4-1-2. Gilardino potrebbe affidarsi a Bani, Dragusin e Vasquez in difesa con De Winter, Strootman, Badelj e Frendrup a centrocampo. In attacco invece il tandem formato da Gudmundsson e Retegui, con Malinovskyi alle spalle.

Mourinho invece nella sua Roma spera di recuperare Pellegrini a caccia di un posto a centrocampo. Tuttavia lo Special One potrebbe confermare il 3-4-2-1 composto da Mancini, Llorente e Ndicka in difesa davanti a Rui Patricio. Kristensen e Spinazzola sulle fasce a centrocampo con Cristante e Paredes a centrocampo. Dybala e Lukaku con Pellegrini in avanti.

