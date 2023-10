Genoa-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Genoa-Milan, partita valida per l’ottava giornata di Serie A, si gioca oggi con fischio d’inizio previsto per le 20:45. Diretta in co-esclusiva sia su DAZN sia su Sky per la TV e lo streaming online. Le ultime scelte di Gilardino e Pioli.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Genoa ospita il Milan al Marassi per l'8ª giornata della Serie A: la partita tra la formazioni di Pioli e quella dell'ex Gilardino si gioca oggi sabato 7 ottobre alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in coesclusiva su Sky e Dazn.

Dopo il pari in Champions contro il Borussia, la squadra di Pioli torna a concentrarsi sul campionato: i rossoneri – che nell'ultimo turno di campionato hanno battuto la Lazio – devono tenere il ritmo dell'Inter – con entrambe le formazioni milanese a 18 punti – e provare ad allungare sulle inseguitrici. Di fronte i falsinei di Gilardino galvanizzati dalla vittoria sulla Roma e dal pareggio con l'Udinese che hanno permesso di smuovere la classifica.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan. Gilardino ha in mano un bel gruppo, che sta crescendo di gara in gara. Diversi i giocatori non disponibili, da Strootman a Badelj fino a Ekuban. Spazio dunque quasi obbligato a coloro che stanno giocando con maggiore continuità nel 4-4-1-1 dove non ci dovrebbe però essere anche Retegui con il bomber che si è infortunato ed è a fortissimo rischio. Nel caso, tandem composto da Gudmundsson e il classico ex di turno, Messias. Anche Pioli ha diversi assenti tra cui Loftus-Cheek, Krunic e Bennacer ed è per questo che in mezzo al campo dovrebbe ripartire titolare Adli con Musah. In attacco può riposare Giroud ma anche Pulisic con Okafor e Chukwueze a comporre il tridente con Leao. Florenzi più di Calabria in difesa.

GENOA (4-4-1-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Messias, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (3-4-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli.

Partita: Genoa-Milan

Dove: Stadio Marassi (Genova)

Quando: sabato 7 ottobre

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251)

Diretta Streaming: DAZN, NOW, SkyGo

Competizione: Serie A (8a giornata)

Dove vedere Genoa-Milan diretta TV

Genoa-Milan è una partita dell'ottava giornata di campionato che sarà trasmessa in co-esclusiva tra DAZN e Sky. In TV per gli abbonati della piattaforma satellitare i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251).

Genoa-Milan, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live online della gara di Marassi tra Genoa e Milan ci sono diverse possibilità. La prima è per gli abbonato DAZN, la seconda per quelli di Sky che mette a disposizione sia la propria app mobile (SkyGo) sia il servizio on demand con NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Milan

Genoa-Milan si gioca come posticipo del sabato sera della 8a giornata di campionato. Gilardino sfida parte del suo passato presentando una squadra che potrebbe fare a meno di bomber Retegui che si è infortunato. In attacco insieme all'inamovibile Gundmundsson, l'ex di turno, Messias. Per Pioli problemi soliti a centrocampo dove dal 1′ dovrebbero esserci insieme sia Musah sia Adli.

