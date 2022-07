Gattuso fuma durante gli allenamenti a Valencia, non glielo perdonano: “Un cattivo esempio” In Spagna hanno sollevato una nuova polemica nei confronti di Rino Gattuso: la sigaretta elettronica che lo accompagna durante gli allenamenti a Valencia non è vista di buon occhio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rino Gattuso ha appena iniziato il suo ritiro con il Valencia. L'avvio ufficiale della sua nuova avventura nel club spagnolo è stato seguito con molta attenzione dai tifosi che hanno potuto notare l'enorme carico di lavoro a cui ha sottoposto i giocatori nei primi giorni della preparazione atletica. Insomma, si inizia a parlare di calcio dopo le prime e fastidiose voci che avevano accompagnato il suo approdo al Valencia. La notizia di Gattuso come nuovo allenatore infatti non fu accolta benissimo. La campagna mediatica contro l'allenatore calabrese era stata violentissima: furono tirate fuori alcune sue vecchie dichiarazioni “contro donne, omosessuali e giocatori di colore”.

Una storia che Gattuso conosce benissimo dato che gli hashtag di tendenza su Twitter #NoToGattuso e #GattusoOut, tempo da costrinsero il presidente degli Spurs Levy a tornare sui propri passi e non assumere il tecnico italiano quando ormai sembrava tutto fatto per il suo passaggio al Tottenham. Ora però la storia è diversa e di Gattuso al Valencia, dopo i primi malumori, non c'è proprio più nulla da dire. È il campo a parlare anche se l'allenatore è finito ancora una volta al centro di una piccola polemica. Le immagini dei primi allenamenti del Valencia hanno infatti mostrato Gattuso mentre fumava una sigaretta elettronica in campo. Gli occhi concentrati sul campo e lo sguardo di riflessione su ogni singolo giocatore, veniva intervallato da qualche tiro che ha finito per suscitare reazioni negative sui social.

Uno dei titoli su Gattuso e la sua sigaretta elettronica

Il fatto che Gattuso stesse facendo allenare il Valencia mentre continuava a fumare la sua sigaretta elettronica ha fatto storcere il naso in Spagna. Il video è finito in rete e le immagini che hanno visto alcuni utenti e tifosi sono state considerate un cattivo esempio per i giovani. I media iberici sottolineano come non sia per niente positivo vedere sportivi del suo livello, che solitamente dovrebbero avere una vita sana, avere a che fare con il fumo che danneggia la salute. È questo il giudizio degli spagnoli e di coloro i quali, tifosi e non, hanno rifiutato il comportamento dell'allenatore su un campo da calcio. Un nuovo attacco nei confronti di Gattuso – dopo quelli beceri che ne avevano accompagnato l'annuncio – che invece nel corso degli allenamenti del Valencia è stato molto apprezzato.

Il suo lavoro è altamente intensivo in campo. Corsa a gruppi e prove di forza per il gruppo che in alcune immagini si mostra sfinito dopo i durissimi allenamenti imposti dal proprio allenatore. Gattuso in questo caso sta cercando di spremere soprattutto i più giovani sulla resistenza e infatti, una volta finito il lavoro atletico, fa svolgere alla squadra una partita a pressione a campo ridotto per accentuare l'intensità e i riflessi. In un video che è circolato sui social si vede Guedes, una delle stelle del Valencia, completamente sfinito e spronato dallo stesso Gattuso che gli tira una scoppola amichevole mentre il giocatore si ferma per bere e dissetarsi. Insomma, il modus operandi tipico di Gattuso che simpaticamente cerca di stemperare la tensione e la fatica e cerca anche di fare gruppo cercando di mettere a proprio agio i suoi giocatori.