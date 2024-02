Gattuso e Grosso nuove idee per la panchina del Sassuolo: Bigica rischia già il posto Gattuso e Grosso nuove idee per la panchina del Sassuolo: sono ore di riflessioni in casa neroverde, Bigica rischia già il posto. C’è sempre l’ipotesi Ballardini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Sassuolo sta pensando di cambiare allenatore in vista dell'ultima parte di stagione per scongiurare il fantasma retrocessione che ormai aleggia sul club neroverde da qualche settimana. Il club emiliamo sta riflettendo sulla posizione di Emiliano Bigica, allenatore della Primavera chiamato a sostituire l'esonerato Alessio Dionisi, e sta valutando se proseguire con l’attuale tecnico oppure dare alla squadra una nuova guida per i mesi finali del torneo.

Dopo la pesante sconfitta col Napoli, ora bisogna preparare lo scontro diretto col Verona e in casa emiliana si sta riflettendo se è giusto farlo con Bigica o voltare pagina immediatamente: i nomi che circolano per la panchina del Sassuolo da diverse ore sono quelli di Gennaro Gattuso e Fabio Grosso ma circola sempre la candidatura di Davide Ballardini, che ha già vissuto queste situazioni rispetto agli altri.

Gattuso è stato esonerato qualche settimana fa dall'Olympique Marsiglia ed è uno dei nomi che sono stati subito fatti per la panchina neroverde. Il suo vice, Luigi Riccio, ha indossato la maglia del Sassuolo dal 2009 al 2011. L'ex Milan e Napoli avrebbe rifiutato la prima proposta ma sarebbero in corso ancora contatti.

Fabio Grosso è stato sondato prima di affidare la panchina a Bigica e anche lui viene da un esonero in Ligue 1, da parte dell'Olympique Lione, ma ci sono state delle interruzioni nella trattativa in merito alla durata del contratto: l'ex Frosinone vuole un contratto da due anni e mezzo, mentre i neroverdi ne propongono uno da un anno e mezzo non legato alla categoria, quindi valido anche in caso di retrocessione in Serie B.

Ma nella lista del Sassuolo c'è anche Davide Ballardini, esperto di salvezze ma che è ancora legato alla Cremonese.

Intanto Bigica guarda già avanti e pensa alla partita di domenica contro il Verona, che è un vero e proprio spareggio per la permanenza in Serie A.

Sono ore di riflessioni in casa Sassuolo perché c'è da raggiungere la salvezza il prima possibile e molto passerà per le prossime cinque partite: i neroverdi affronteranno Verona, Frosinone, Udinese e Salernitana