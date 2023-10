Gatti sfugge alla prova TV per il colpo a Djuric: lo ha salvato l’arbitro di Juventus-Verona Non ci sarà la prova TV per Gatti per lo scontro di gioco con Djuric: il giudice sportivo ha respinto la richiesta, confermando la decisione presa dall’arbitro durante la partita.

A cura di Ada Cotugno

Non ci sarà nessuna prova tv per Federico Gatti: il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha respinto la richiesta del Verona che aveva chiesto di approfondire lo scontro di gioco avvenuto con Milan Djuric nel corso dell'ultima partita di campionato.

L'episodio da moviola più controverso dell'ultima uscita della Juventus è proprio il colpo dato dal difensore a un suo avversario. Poco prima della mezz'ora del primo tempo Gatti ha rifilato una botta a Djuric in una dinamica molto simile a quella che lo aveva coinvolto nella scorsa stagione con Kvaratskhelia.

Anche questa volta l'arbitro Feliciani non ha messo mano al cartellino e il giocatore ha potuto continuare la sua partita senza macchiarsi di ammonizione per quell'intervento. Neanche il VAR ha richiamato l'attenzione del direttore di gara nonostante le grandi proteste del Verona che ha richiesto la prova tv per il bianconero.

La richiesta è stata rifiutata dal Giudice Sportivo per un motivo preciso: l'arbitro ha visto da vicino tutto l'episodio, ha avuto modo di valutarlo con chiarezza e di sanzionarlo come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto. Il referto dell'arbitro parla chiaro: "Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto".

"Pertanto – continua il comunicato rilasciato dal Giudice Sportivo – il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice".

In questo caso non si può avere accesso alla prova tv: dopo aver sentito il direttore di gara Feliciani il giudice ha deciso di non intervenire, confermando la decisione presa sul campo dal fischietto di Teramo che ha visto tutto e ha sanzionato il gesto di Gatti con un fallo in favore del Verona, senza mettere mano al cartellino.