Gasperini ha un messaggio per la Roma dopo il Midtjylland: “Mi aspettavo di meglio”

Gian Piero Gasperini è soddisfatto del risultato dopo la vittoria contro il Midtjylland in Europa League, ma molto meno della prestazione. L’allenatore si aspettava qualcosa in più dalla sua Roma, soprattutto dal punto di vista tecnico. Proprio per questo è arrivato un messaggio chiaro alla squadra in vista del big match contro il Napoli.

Gasperini insoddisfatto della prova della Roma contro il Midtjylland

Parole nette quelle di Gasperini ai microfoni di Sky al termine del match contro la formazione danese: "È una vittoria che ci migliora anche di molto la classifica, contro un’ottima squadra, come avevamo detto alla vigilia. Noi non abbiamo fatto una gran partita, perché siamo andati in vantaggio subito. Mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico: c’erano tutte le condizioni per farlo".

Cosa non è piaciuto a Gasperini nell'ultimo match di Europa League

Il mister ha riconosciuto che i troppi impegni ravvicinati hanno inciso sulla prova giallorossa, che non ha approfittato del vantaggio. Entrando nello specifico, ecco ciò che non è andato: "Abbiamo palleggiato un po’ lentamente, abbiamo fatto tanti errori. Peccato, perché mi aspettavo di più nella fase di costruzione, di far giocare meglio gli attaccanti. È chiaro che per domenica abbiamo bisogno di fare meglio".

La prestazione non brillante ha avuto conseguenze anche sul piano fisico: "Quando non giochi particolarmente bene devi sempre recuperare palloni, quindi spendi molto di più. Siamo partiti bene, c’erano tutte le condizioni per continuare, ma non è solo una questione di intensità e di parte atletica. Abbiamo corso tanto e fino alla fine non è stato sicuramente un problema. Dovevamo far giocare un po’ meglio gli attaccanti e magari anche gli attaccanti si potevano muovere un po’ meglio". Patti chiari, amicizia lunga: per il derby del Sud contro i campioni d’Italia servirà ben altro.