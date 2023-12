Gasperini esalta Pavoletti in diretta, ma lui lo spiazza: “È fortuna mister ho i piedi al contrario” Leonardo Pavoletti è stato protagonista di un simpatico siparietto con Gasperini in diretta su DAZN. L’allenatore dell’Atalanta esalta il bomber dei sardi ma lui risponde facendo scoppiare tutti a ridere: “Ho i piedi al contrario”.

Ancora una volta è Leonardo Pavoletti a regalare al Cagliari un finale pazzesco e soprattutto tre punti da paura nel recupero del match contro il Sassuolo. L'attaccante, dopo aver regalato a Bari lo scorso anno nella finale playoff la Serie A ai sardi sempre a partita ormai finita, questa sera ha finalmente tolto dalla zona retrocessione la squadra di Ranieri. Al termine della partita l'attaccante del Cagliari si è presentato in diretta ai microfoni di DAZN quasi incredulo per quanto accaduto: "Noi siamo immortali ma determinati".

Poi l'attaccante del Cagliari è sincero quando gli viene chiesto cosa stesse provando in quel momento a pochi minuti da quel gol di fondamentale importanza: "Non ho capito ancora come ho fato gol, infatti lasciatemi andare che lo voglio andare a rivedere – ha spiegato il giocatore – Ho chiesto a Goldaniga se l'ho presa con il destro o con il sinistro". Negli studi di DAZN poi Pavoletti sente la voce di Gasperini ospite in collegamento esterno. L'allenatore dell'Atalanta si complimenta con lui ma la risposta dell'attaccante cagliaritano è esilarante.

Gasperini si dice felicissimo di rivedere il suo ex attaccante che ha avuto con sé ai tempi del Genoa: "Che bello rivederti e vederti fare questi gol. Fin quando hai ancora forza continua a giocare Pavo". L'attaccante è lusingato e continua a ringraziarlo ma a un certo punto è sincero e non resiste: "Questa però è fortuna mister io ho i piedi al contrario". In studio scoppiano tutti a ridere così come lo stesso Gasperini che resta spiazzato da quella risposta a dir poco inaspettata ma che conferma l'umiltà e la genuinità del giocatore.

