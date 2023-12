Gasperini critica i tifosi dell’Atalanta per i fischi a Muriel: “La prossima volta ci pensano due volte” Gasperini ha bacchettato i tifosi dell’Atalanta nella classica intervista post-partita a DAZN per i fischi al momento del cambio di Lookman e all’ingresso di Muriel.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gasperini è raggiante per la vittoria dell'Atalanta sul Milan. I bergamaschi hanno battuto per 3-2 il Diavolo e sono tornati alla vittoria dopo quattro risultato negativi di fila. L'allenatore della Dea ha parlato nella classica intervista post-partita e a DAZN ha dichiarato: “La forza di questa squadra è sempre stata l’attacco, poi, ci sono partite in cui fai fatica. Le partite sono tante e tutte di valore: teniamo anche all’Europa che ci dà tanto ma ci toglie anche qualcosa in termini di energie nervose e di infortuni. Questa sera è venuta fuori una grande partita. Lookman ha detto che non ha mai lavorato così tanto? Non ha mai fatto niente allora (ride). Non può giocare tutte le partite come stasera altrimenti sarebbe un mostro. Si deve capire che non sempre le giornate sono buone e che ci si deve mettere a disposizione della squadra: credo che sia un bravo ragazzo”.

L’allenatore di Grugliasco si è tolto un sassolino dalla scarpa per i fischi al cambio di Lookman e per l'ingresso di Muriel: “Sostituzione di Lookman? C’è stato qualche fischio ma Muriel è stato grandissimo a trasformarli in applausi. Ha fatto un gol straordinario, la prossima volta ci si pensa due volte a fischiarlo. Spesso fa questi gol in allenamento, sono felicissimo per lui”.

Gasperini ha analizzato la gara parlando delle qualità del Milan e della partita di De Ketelaere, autore di una prova dai due volti: “Il Milan è una squadra molto duttile. Charles è stato molto bravo nel primo tempo. Nella parte sinistra facevamo un po’ fatica a scalare, poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Il gruppo ha giocato tantissimo insieme e sa coprire più situazioni. Pensavo fosse fuorigioco quando ha sbagliato il gol Charles ma lui è in grande crescita e quando gioca così non importa che sbaglia quei gol”.