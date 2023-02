Ganago salta Juventus-Nantes per un motivo terribile: è morta la figlia di 5 anni Una notizia terribile ha sconvolto il Nantes prima della sfida di Europa League contro la Juventus: morta la figlia di 5 anni di un calciatore.

A cura di Marco Beltrami

Una terribile notizia ha contraddistinto la marcia d'avvicinamento al match di Europa League tra la Juventus e il Nantes. La squadra francese deve fare i conti con un'assenza legata ad una tragica circostanza. Il bomber gialloverde Ignatius Ganago non sarà della partita a causa della morte della figlia. Uno shock per tutto il gruppo che nelle ultime ore si è stretto intorno al giocatore camerunense.

Nato nel 1999 a Ganago, il classe 1999 cresciuto in patria è esploso in Francia con le casacche di Nizza, dove è stato anche compagno di Balotelli, e Lens. Nel 2022 poi il trasferimento al Nantes, dove si è subito preso una maglia da titolare. Ha vestito anche la maglia della nazionale del Camerun in 11 occasioni, conquistando la medaglia di bronzo nella Coppa d’Africa disputata in casa. In questa stagione il calciatore abile a giocare sia come prima punta che come esterno, ha collezionato 28 presenze con 4 gol e 3 assist (una rete in 5 match di Europa League).

Era grande l'attesa per lui di vederlo in campo contro la Juventus nell'andata dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale. Purtroppo però al momento per lui è impossibile pensare al calcio giocato. L'Equipe infatti, ha rivelato che il ragazzo è stato costretto a fare ritorno in patria per una tragica perdita. Sua figlia di 5 anni è morta per le conseguenze di un malore. Non sono stati offerti maggiori dettagli sulla vicenda, con il calciatore ovviamente provato e sotto shock per quanto accaduto.

Domenica Ganago aveva giocato più di 60′ contro il Lorient. Il calcio per ora passa in secondo piano, con il club che ovviamente gli ha concesso tutto il tempo di cui ha bisogno per stare vicino alla sua famiglia, sconvolta da questo dolore. Non sono da escludere anche iniziative da parte dell'Uefa prima del fischio d'inizio del match dell'Allianz Stadium.