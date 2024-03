Galli a spasso nel campo dello spareggio per i Mondiali 2026: si sfidano le ultime del ranking FIFA Due galli sul terreno di gioco dove si disputerà Isole Vergini britanniche – Isole Vergini americane valida per il primo turno dei Mondiali 2026 per le nazionali appartenenti alle federazioni membre della Concacaf. Sfida tra le ultime del ranking FIFA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Isole Vergini britanniche – Isole Vergini americane è la sfida valida per il primo turno delle nazionali appartenenti alle federazioni membre della Concacaf con il ranking FIFA più basso. Una sorta di playoff che anticipa la fase a gironi e l'ingresso nel secondo turno. Oltre a questa partita si gioca questa sera anche il ritorno tra Isole Turks e Caicos contro Anguilla. In pratica si tratta delle ultime quattro nazionali del mondo nella classifica FIFA che precedono il solo San Marino ultimissimo con un punteggio pari a 742.

Un match dunque tra ultime della classe che si giocherà all'AO Shirley Recreation Ground, ovvero uno stadio multiuso a Road Town proprio nelle Isole Vergini Britanniche, che sono parte di un arcipelago vulcanico nel mar dei Caraibi e rappresentano un territorio inglese d'oltremare. Un impianto non proprio enorme che contiene circa 1500 persone che ha destato grande curiosità questo pomeriggio sui social. A spasso sul rettangolo verde c'erano infatti due galli, il che rende ancora più particolare la vigilia di questa sfida.

All'andata il punteggio di 1-1 ha lasciato apertissimo il ritorno di questa partita. Un match importante che per l'occasione ha visto anche lo stesso stadio allestito alla perfezione. Un palco sulla pista atletica come tribuna vip e i cartelloni pubblicitari della Coppa del Mondo 2026 ad arricchire l'impianto di gioco. Ciò che ha destato curiosità strappando anche una risata ai presenti, è stata però proprio la presenza di due galli a ridosso dell'area di rigore.

Leggi anche La FIFA ha deciso chi andrà al Mondiale per Club tra Juve e Napoli dopo le parole di De Laurentiis

Due "custodi" speciali del terreno di gioco in attesa del calcio d'inizio. A prescindere da ciò la posta in palio è altissima dato che il secondo turno di qualificazioni vedrà protagonisti i due vincitori del primo turno e le restanti 28 federazioni membri della Concacaf. A quel punto le due nazionali saranno inserite in un girone che andrà a delineare poi le altre squadre qualificate ai Mondiali 2026 oltre a Canada, Messico e Stati Uniti già presenti al torneo come paesi ospitanti.