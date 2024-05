Galatasaray-Fenerbahce, rissa prima del riscaldamento: Bonucci incredulo davanti a quello che vede

video suggerito

Quanto accaduto in occasione della supersfida del campionato turco tra Galatasaray e Fenerbahce ha quasi dell'assurdo. Una rissa si è scatenata addirittura prima del riscaldamento, con un giocatore della formazione ospite che è stato oggetto quasi di una "caccia all'uomo". Tutto sotto gli occhi di un Leonardo Bonucci incredulo, per una situazione mai vista in carriera.

Rissa prima di Galatasaray-Fenerbahce, caos nel riscaldamento

Attesissimo confronto tra la prima e la seconda del campionato nella penultima giornata, e atmosfera tesissima. Galatasaray e Fenerbahce si stavano riscaldando nelle rispettive metà campo, quando si è verificato il "fattaccio". Mert Hakan Yandas, giocatore della squadra ospite ha reagito ai cori dei tifosi del Galatasaray mostrando il logo del Fenerbahce.

L'incredulità di Bonucci per la rissa nel riscaldamento

A quel punto i giocatori di casa non sono rimasti a guardare e hanno reagito. Prima la veemente richiesta di chiarimenti con l'avversario, per prendere le parti dei propri tifosi, e poi ecco il parapiglia. In campo in pochi secondi gli animi si sono accesi con diversi faccia a faccia, e una vera e propria rissa. In campo c'era anche Leonardo Bonucci del Fenerbahce che è sembrato letteralmente incredulo per la scena a cui stava assistendo. Poco dopo l'ex Juve e Milan, si è avvicinato a compagni e avversari per cercare di calmare gli animi, ma poi si è abbracciato con un giocatore del Gala ed è uscito dal campo.

A quanto pare però le cose sono poi degenerate al ritorno negli spogliatoi. I giocatori e gli staff tecnici si sono scatenati, in un confronto ancora più acceso, con la necessità dell'intervento degli addetti ai lavori e degli arbitri che hanno provato a far tornare la situazione alla normalità.

Il Galatasaray ha poi diramato un comunicato: "‘Dobbiamo sostenere la nostra squadra senza alcuna provocazione per 90 minuti. Non dobbiamo dimenticare che cedere alle provocazioni danneggerà il Galatasaray e la nostra squadra nel cammino verso il campionato. È particolarmente importante prestare attenzione a questo punto. Mentre i nostri leoni in campo lottano, lasciamo che noi sugli spalti siamo la loro forza trainante e dimostriamo il nostro sostegno senza diminuire, senza stancarci e aumentando costantemente il nostro impatto".