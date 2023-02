Gakpo ha infranto la regola d’oro di Klopp al Liverpool: beccato nel tunnel degli spogliatoi Gakpo ha infranto la “regola d’oro” di Klopp: il giovane olandese, che ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Liverpool nel derby del Merseyside, può evitare sanzioni solo per un motivo.

A cura di Vito Lamorte

Cody Gakpo ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Liverpool nel derby del Merseyside contro l'Everton, chiudendo il match che aveva indirizzato il solito Mohamed Salah nella prima frazione. Il giovane olandese è approdato ad Anfield Road a gennaio per dare nuova linfa al reparto offensivo di Jurgen Klopp dopo l'infortunio di Luis Diaz ma nelle sue precedenti apparizioni non era mai riuscito a far gol.

Il suo impatto era diventato argomento di dibattito ma la rete potrebbe aver sbloccato il calciatore arrivato da PSV Eindhoven per 35 milioni di sterline. I Reds non stanno vivendo una grande stagione e nella parte finale dell'anno cercheranno di entrare tra le prime quattro per giocare la Champions League il prossimo anno, oltre a tentare di vincere la ‘coppa dalle grandi orecchie' dopo la delusione della finale persa lo scorso anno.

Gakpo ha detto che è stato "fantastico" trovare il gol ad Anfield ma nelle ultime ore, oltre alla prima rete in maglia Reds, si è parlato anche di un episodio che si è verificato prima della gara: il giovane olandese ha infranto una la "regola" di Klopp subito dopo aver lasciato lo spogliatoio per entrare in campo.

A svelare l'accaduto è stata l'ultima puntata di Inside Anfield, pubblicata sul canale YouTube del Liverpool, in cui si nota il giocatore Oranje che ha toccato il famoso cartello "This is Anfield" posto in alto sulla porta prima del tunnel e ha eseguito il rituale vietato.

Si tratta di una tradizione che va avanti da anni e, come si può vedere dal filmato del club, ad alzare la mano per toccarlo sono Jordan Henderson, Fabinho e Trent Alexander-Arnold, gente che ha scritto la storia con la maglia del Liverpool: a Gakpo questo privilegio non era ancora concesso e il gesto non è passato inosservato.

Qualche tempo fa Thiago Alcantara in un'intervista di qualche tempo aveva svelato che Fernando Torres, favoloso attaccante spagnolo che ha scritto pagine importanti con la maglia del Liverpool, gli aveva parlato dell'importanza di non toccare quel cartello: si tratta di una vera e propria tradizione che passa di generazione in generazione perché la storia dei club, da quelle parti, viene prima di tutto.

Il tecnico tedesco nei suoi primi giorni come allenatore del Liverpool decise di mantenere questa tradizione: "Ho detto ai miei giocatori di non toccare il cartello ‘This Is Anfield' fino a quando non vincono qualcosa. È un segno di rispetto per la storia del club".

Cosa può accadere adesso? Cody Gakpo potrebbe essere sanzionato ma c'è chi sostiene che può farla franca visto che è giovane ed è alle sue prime uscite con la maglia Reds, magari non conosceva o non ricordava questa regola.

Intanto a Liverpool sorridono per averlo visto finalmente gonfiare la rete avversaria, il resto si vedrà.