L’incomprensibile uscita di Pickford sul gol del Liverpool nel derby: “Ma cosa sta facendo?” Jordan Pickford è stato protagonista in negativo del derby perso dal suo Everton contro il Liverpool. Il gol dei Reds firmato da Salah è stato frutto di una sua incomprensibile uscita che ha lasciato l’egiziano libero di segnare praticamente a porta vuota.

A cura di Fabrizio Rinelli

Doveva essere la notte dell'Everton galvanizzato dopo la vittoria sull'Arsenal nell'ultimo turno e lanciatissimo per centrare la salvezza ma il derby contro il Liverpool si è trasformato in un incubo. Il 2-0 rifilato dagli uomini di Klopp alla squadra allenata da Dyche è stato infatti una sentenza in una notte che ha messo ancora una volta in evidenza i limiti tecnici di Jordan Pickford. Il portiere dell'Everton, titolare della Nazionale dell'Inghilterra e protagonista anche negli ultimi Europei poi vinti dall'Italia, si è distinto per alcuni episodi discutibili con gli avversari – vedi lo spintone a Robertson dopo che quest'ultimo gli aveva riso in faccia – e soprattutto l'inspiegabile uscita su cross di Nunez.

Una giocata che di fatto ha spianato la strada al gol del vantaggio firmato da Salah. Al minuto 36 i Reds evitano di subire il gol dopo il palo colpito dall'Everton e subito dopo fanno partire il contropiede vincente firmato dallo stesso Nunez. L'uruguaiano parte in velocità sulla fascia sinistra e serve uno splendido assist di mancino per l'accorrente Salah che mette la palla in rete. Ed è proprio in quell'occasione che Pickford decide di prendersi la scena ma nel modo peggiore di tutti decidendo di fatto un derby che i Reds si porteranno poi a casa segnando anche la rete del raddoppio nella ripresa grazie al gol firmato da Gakpo.

Pickford nell'azione incriminata osserva chiaramente il pallone partire dai piedi di Nunez e attraversare l'area di rigore. Lo segue a tal punto da dimenticarsi di guardare che al centro Salah avrebbe potuto intercettarlo anticipandolo senza problemi per mettere la palla in rete. E infatti è andata esattamente così dato che Pickford pensava che quella passa potesse dirigersi invece sui piedi di Gakpo che invece era appostato più defilato sulla destra. Salah si trova di fatto a mettere la palla dell'1-0 senza portiere, con la porta completamente vuota lasciando senza parole i tifosi presenti allo stadio che hanno subito scagliato la propria rabbia e frustrazione sui social.

"Ma dove sta andando?" scrive qualcuno sottolineando come il portiere avesse completamente perso il senso dell'orientamento. "Ma cosa ha combinato?" sottolineando altri evidenziando come ancora non sia ancora che questo possa essere il portiere titolare dell'Inghilterra. "È stato terribile" aggiungono altri sostenitori dell'Everton che contestano al portiere soprattutto il fatto di essersi concentrato principalmente a creare un clima di tensione piuttosto che attenersi a svolgere il suo ruolo correttamente in porta. Pickford è stato infatti protagonista anche di un faccia a faccia con Robertson culminato con uno spintone nei confronti del giocatore del Liverpool che ha poi risposto ridendogli in faccia in modo provocatorio. Insomma, è stato proprio il portiere dell'Everton a prendersi la scena, ma anche in questo caso in modo negativo.