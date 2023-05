Furto in casa Amrabat: ladri in azione mentre il centrocampista era in campo con la Fiorentina Il calciatore della Fiorentina Amrabat ha subito un furto. I ladri hanno agito mentre il centrocampista era in campo con i viola nella semifinale di Conference League.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina è stata battuta nella semifinale di andata di Conference League. Un brutto ko. Perché i viola sembravano abbastanza favoriti con il Basilea, che è riuscito a rimontare e ha piazzato la zampata vincente in pieno recupero. La possibilità di recuperare c'è, la prossima settimana. Al termine della partita il centrocampista Amrabat ha scoperto che la sua serata era stata ancora peggiore perché i ladri gli hanno fatto visita proprio mentre era in campo per la sfida con il Basilea.

I viola, che sono già in finale di Coppa Italia, hanno come obiettivo dichiarato sin dall'inizio la Conference League. La semifinale del Franchi però si è rivelata una grande delusione. Al gol dell'ex Cabral ha risposto il Basilea che si è imposto per 2-1. Giovedì prossimo la squadra di Italiano proverà a ribaltare il risultato, serve un successo per ottenere la finale contro West Ham o AZ Alkmaar.

In campo dal primo minuto in quel match c'è stato il marocchino Sofyan Amrabat, sostituito nel corso della ripresa. L'ex giocatore del Verona una volta ritornato a casa ha trovato una brutta sorpresa. Perché purtroppo i ladri erano passati a fargli visita. I malviventi, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbero forzato una finestra dell'abitazione del centrocampista, che vive nella zona di Bagno a Ripoli. Una volta entrata in casa avrebbero preso un borsello che al suo interno aveva circa 1000 euro.

Alla terza stagione con la Fiorentina, Amrabat è il perno della squadra di Italiano che raramente ha rinunciato a lui. Il marocchino ha disputato fin qui 45 partite in stagione (28 in campionato, 11 in Conference League). Il centrocampista ai Mondiali è stato uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo, e anche per questo è diventato un uomo mercato. Grazie pure al centrocampista viola il Marocco ha raggiunto il quarto posto.