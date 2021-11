Furia Antunes in Portogallo, duro litigio con i tifosi dopo la sconfitta: “Non accetto minacce” Antunes ha esploso tutta la sua rabbia contro i propri tifosi a seguito dell’ennesima sconfitta del Pacos de Ferreira. L’ex Roma non si è trattenuto al triplice fischio: “Non accetto le minacce”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rabbia, urla, accenno di rissa e lacrime. Il finale della sfida tra Maritimo e Pacos Ferreira ha vissuto attimi a dir poco di tensione dopo la vittoria del padroni di casa per 2-0 che hanno lasciato il penultimo posto in classifica. Troppo lo sconforto dei tifosi ospiti per quell'ennesimo ko del Pacos che ormai non vince più una partita dal 29 agosto. Ben otto partite di fila senza mai riuscire a centrare i tre punti con quegli 11 punti in classifica che ora sono davvero pericolosi per il prosieguo della stagione.

Il terzino sinistro portoghese Antunes, che in Italia ha militato anche con Roma, Livorno e Lecce, è stato protagonista di un durissimo scontro verbale con i tifosi al triplice fischio dell'arbitro. I compagni non riuscivano a trattenerlo tanto era forte la rabbia del giocatore nel voler rispondere alle accuse che piovevano nei suoi confronti dallo spicchio di stadio occupato dai tifosi del Pacos de Ferreira. Una contestazione che si è trasformata immediatamente in qualcosa di molto più grave data la reazione del giocatore.

Antunes si è infatti sentito ferito dalle parole che piovevano dagli spalti. Ha prima provato a confrontarsi civilmente con i tifosi per poi ritrovarsi nel bel mezzo di un violento scontro verbale. I compagni non sono riusciti a placare l'ira del terzino sinistro portoghese che è scoppiato in lacrime poiché deluso dalle parole che aveva appena ascoltato. Ha baciato la maglietta, mostrando attaccamento alla maglia, al club, alla squadra, ma evidentemente no a quella parte del tifo organizzato del Pacos che si è mostrato irrispettoso nei suoi confronti. Antunes ha spiegato sui social cosa è accaduto. Il giocatore ha ricevuto minacce gravi e non ha potuto trattenersi. Questo il suo post sui social:

"Questa è la mia terza volta al Pacos de Ferreira, un club che mi ha sempre dato tutto e io ho sempre cercato di dare il massimo a un club per il quale ho un sentimento speciale. Oggi per la prima volta mi sono sentito impotente non per le critiche o le parole. Il calcio deve saper convivere con questo, ma la causa di tutto questo è stato l'atteggiamento spregevole di un tifoso ripeto un singolo tifoso con gesti inaccettabili!!! Accetto tutto tranne le minacce…oggi sono triste ma voglio ringraziare i tifosi che sono venuti a Madeira e dire che nella prossima partita abbiamo bisogno di loro più che mai. Da parte mia, darò sempre tutto alla vita e se necessario e anche le critiche ma non deve mancare il supporto perché siamo tutti Paços e solo insieme raggiungeremo grandi vittorie!!!"