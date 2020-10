La Francia ha letteralmente passeggiato nell'amichevole contro l'Ucraina. Il risultato finale di 7-1 per i campioni del mondo parla chiaro, e racconta della serata da incubo vissuta dagli uomini di Shevchenko. A conquistare la scena in particolare sono stati due calciatori dei Bleus, ovvero il giovane Camavinga, e l'esperto Giroud. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nazionale transalpina.

Francia a valanga sull’Ucraina. La partita dello Stade de France di Saint-Denis è stata messa sui binari giusti dai padroni di casa già nel primo tempo. Dopo poco meno di 40’ la squadra di Deschamps era già sul 4-0 grazie al gol del giovane talento Camavinga e alla doppietta del senatore Giroud, con l’autogol di Mykolenko che ha complicato i piani degli ucraini. Nel finale i Bleus hanno gestito, per poi dilagare nell’ultima mezz’ora in virtù delle marcature di Tolisso, Mbappé e Griezmann. Il commissario tecnico transalpino può essere molto soddisfatto per quanto fatto in campo dai suoi, al contrario di Sheva.

Serata indimenticabile in primis per Eduardo Camavinga, stellina del Rennes già nel mirino del Real Madrid. Il centrocampista del Rennes grazie alla rete segnata all'Ucraina all'età di 17 anni e 10 mesi è diventato oggi il più giovane marcatore della storia dei Bleus nel dopoguerra. E anche il secondo in assoluto: solo Maurice Gastiger, in gol a 17 anni e 5 mesi l'8 marzo del 1914 contro la Svizzera, è stato più precoce di lui. Un modo unico per prepararsi al compleanno che arriverà il 10 novembre, con la maggiore età. Applausi anche per chi ha sedici anni in più di Camavinga, ovvero Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea grazie alla sua doppietta ha superato una leggenda come Michel Platini nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Francia. A quota 42 Giroud ha messo nel mirino il leader Thierry Henry fermatosi a 51 reti