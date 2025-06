video suggerito

Francesco Oppini svela il grave episodio alla Juve: “Thiago Motta e Danilo sono arrivati alle mani” Francesco Oppini svela un clamoroso e grave episodio accaduto alla Juventus durante l’ultima stagione: Thiago Motta e il capitano Danilo sono venuti alle mani. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

"Si sono scazzati, si sono scannati, ma altro che scanno… mani!", questo è stato il messaggio ricevuto da Francesco Oppini da una fonte interna alla Juventus durante la scorsa stagione, parole che restituiscono vivida la situazione di caos durante la gestione di Thiago Motta, poi esonerato a marzo e rimpiazzato con Igor Tudor. Proprio il tecnico italo-brasiliano è uno dei due protagonisti del clamoroso episodio raccontato dal noto tifoso e opinionista bianconero, assieme al capitano Danilo.

La rivelazione di Francesco Oppini: "Thiago Motta è arrivato alle mani con Danilo"

Oppini svela la rissa tra Motta e Danilo mentre è ospite del podcast ‘Centrocampo' e sta criticando l'operato dell'allenatore ma anche e soprattutto del DS Cristiano Giuntoli (pure lui appena defenestrato dalla Juve): "Incredibile quello che è successo in Champions col PSV. Ma quando non c'è gruppo, quando la butti via, quando le tue idee sono completamente diverse dall'allenatore, succede questa roba qua. Mi ricordo l'intervista a fine partita di Locatelli che dice una cosa e Thiago Motta dieci minuti dopo che ne dice completamente un'altra. Lì ho capito che lo spogliatoio non c'era più".

Thiago Motta con Danilo lo scorso dicembre durante Juve-Bologna

"C'era uno scollamento generale che derivava però da mesi di giochetti, angherie di Thiago Motta nei confronti di alcuni giocatori dello spogliatoio che non andavano bene e che Giuntoli non ha tamponato – continua Oppini – È per quello che dico: Giuntoli secondo me è responsabile, perché Thiago Motta, se lo prendi, sei tu responsabile. Se questo fa quello che vuole, non ti fa avvicinare al campo, decide di… ragazzi, è arrivato alle mani con Danilo! È arrivato alle mani con Danilo, Thiago Motta. Non è arrivato a un diverbio verbale, sono arrivati alle mani. Tu, Giuntoli, devi allontanare Thiago Motta, non Danilo che è il capitano della Juve".

Francesco Oppini durante il podcast ‘Centrocampo'

Alla richiesta di svelare la sua fonte, Oppini spiega perché non può farlo: "Non posso, perché ovviamente chi me l'ha detto è della Juve e quindi mi brucerei ogni tipo di contatto con questa persona. Si sono scazzati, si sono scannati… ma altro che scanno, mani! Questo è stato il messaggio. E infatti poi Danilo parla di progetto fantasioso, va in Brasile, saluta tutti con un lungo messaggio che tra l'altro io riporto perché Danilo per me è stato un personaggio positivissimo. Magari non uno dei più forti, ma sicuramente un emblema di questa squadra, uno attaccato veramente, non attaccato i soldi, un personaggio che si fa voler bene tutt'ora. A me è dispiaciuto molto, salutarlo così non era giusto".