Forlan ricoverato in ospedale dopo un brutto colpo in campo: le condizioni dell’ex calciatore

Diego Forlan, ex calciatore uruguaiano che in Italia ha vestito la maglia dell'Inter, è ricoverato in ospedale per un grave incidente di gioco. I riscontri diagnostici hanno rilevato la frattura di tre costole e un polmone collassato a causa di uno scontro con un avversario. L'impatto è stato durissimo: il giocatore è rimasto a lungo a terra, coricato su un fianco e dolorante, in attesa che arrivassero i soccorsi e fosse trasportato immediatamente verso la struttura sanitaria più vicina per ricevere le cure necessarie. L'episodio è avvenuto durante una partita nella Liga Universitaria de Deportes: l'Old Boys Club è la squadra nella quale milita in categoria over 40.

Come sta Forlan dopo il violento scontro di gioco

Il colpo molto forte ricevuto dal calciatore ha alimentato attimi di paura e di tensione nel corso del Clasico disputato nel week-end tra la formazione di Forlan e gli Old Christians. Sul campo è finita 4-1 per l'Old Boys Club (con tanto di doppietta per l'ex punta sudamericana) ma il risultato sportivo è passato in secondo rispetto alla preoccupazione generata dall'infortunio. Le condizioni di salute non sono preoccupanti: Forlan dovrà restare sotto stretta osservazione almeno fino alla giornata di domani e, se tutto andrà bene, potrà anche fare ritorno a casa. Lo pneumotorace è sì stato leggero ma in casi del genere prevale l'assoluta cautela.

La carriera di Forlan, miglior calciatore dei Mondiali 2010

Diego Forlan oggi ha 46 anni ma alla passione per il calcio non rinuncia, come si evince dalla partecipazione al campionato over 40 con la casacca del team di Montevideo. In Italia ha disputato una sola stagione indossando la maglia dell'Inter ma la sua carriera lo ha portato a giocare in altri club importanti come l'Independiente argentino, l'Atlético de Madrid e il Villarreal in Spagna, il Manchester United in Inghilterra e il Peñarol in Uruguay. Cerezo Osaka, Internacional e Mumbai City le squadre che hanno accompagnato gli ultimi anni da calciatore professionista prima del ritiro dalle competizioni ufficiali.

Forlan è stato per due volte capocannoniere nella Liga (vincendo per due edizioni la Scarpa d'oro). In Inghilterra, tra le fila dei Red Devils, ha conquistato una Premier League, una Coppa e una Supercoppa nazionale. Con l'Atletico Madrid ha vinto una Coppa Uefa e una Supercoppa europea. E con il Penarol è stato campione in Uruguay. Con la divisa della nazionale ha disputato 112 gare e segnato 36 reti.