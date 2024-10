video suggerito

Fonseca salva il Milan contro il Napoli: "Mai visto perdere o vincere lo scudetto dopo solo 9 giornate" Nel post Milan-Napoli, Paulo Fonseca ha voluto estrapolare la parte positiva di una sconfitta che brucia: "Mentalità, gioco e reazione" ha sottolineato il tecnico portoghese. "L'obiettivo resta lo stesso, lavorare per lo scudetto, questa sera ho visto un gruppo unito"

A cura di Alessio Pediglieri

Fonseca cerca di prendersi il bicchiere mezzo pieno nella sconfitta contro il Napoli, dove il Milan è uscito malconcio 2-0 a San Siro. Il tecnico rossonero resta positivo valuta la risposta alle difficoltà, dimostrando di essere uniti fino alla fine per continuare a lavorare su una rotta comunque positiva: "Dopo 9 partite non ho mai visto nessuno perdere uno scudetto".

Il Milan non cambia obiettivo, si lotta e si lavora per lo scudetto

Per il tecnico portoghese il Milan ha giocato bene, ha mostrato un giusto approccio, ha reagito e fatto gioco. Il lato della medaglia che piace a Paulo Fonseca che si prende ciò che serve per continuare sulla strada intrapresa malgrado la cocente sconfitta a San Siro. "Ho visto una buona reazione, ho visto una squadra positiva e unita malgrado le tante difficoltà. i nostri obiettivi restano gli stessi, non posso dire null'altro. Io non ho mai visto dopo solo 9 partite una squadra che perde o vince lo scudetto. L'obiettivo finale è fare bene, fare risultati e riuscire a entrare nella sfida che serve per il titolo".

Fonseca vede il lato positivo della sconfitta: la forza del gruppo

Qualcosa non ha però funzionato, meccanismi ingrippati anche per le tantissime assenze e difficoltà. Ancora una volta Fonseca non si nasconde, anzi: "Non c'è preoccupazione se non che abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Poi però non è facile quando prendi dopo solo 5 minuti un gol, reagire e così però abbiamo fatto: abbiamo creato, abbiamo cercato. Non siamo stati bravissimi nel concretizzare ma la mentalità è quella giusta con una proposizione offensiva, senza lasciare al Napoli di fare gioco pulito. E tutto contro una squadra che stava comunque vincendo e che voleva portare a casa il risultato"

Leao in panchina e le scelte di Fonseca contro il Napoli

Infine, il pensiero che torna sulle scelte, con Leao in panchina per scelta tecnica, con Pulisic per motivi fisici e un baricentro alto con tanti giocatori offensivi che hanno forse lasciato scoperto il lato difensivo: "Non parlo dei singoli" conclude Fonseca. "Ma del collettivo e questa sera la squadra ha lavorato bene, con un ottimo approccio".