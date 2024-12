video suggerito

Fonseca non condanna il Milan dopo il deludente pari col Genoa: “Ci è mancato soltanto il gol” Paulo Fonseca ha parlato al termine della partita che il suo Milan ha pareggiato a sorpresa contro il Genoa a San Siro. Il tecnico spiega perché non è arrivata la vittoria: “Ci è mancato solo il gol”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Fonseca ha parlato al termine della partita che il suo Milan ha pareggiato a sorpresa contro il Genoa a San Siro. Di fatto nel giorno del 125esimo compleanno dei rossoneri, in campo Leao e compagni hanno messo in mostra una prova a dir poco deludente e lo 0-0 fa felice solo Vieira che prosegue il suo cammino positivo dopo l'arrivo sulla panchina rossoblu. Fonseca ai microfoni di DAZN e Sky ha spiegato cos'è mancato al Milan per vincere: "Solo fare gol, ma abbiamo mostrato buon atteggiamento e 22 tiri penso che lo dimostrano che sia mancato solo il gol".

Il tecnico dei rossoneri esclude che ci sia stata mancanza di cattiveria: "Oggi no, la squadra ha voluto vincere, siamo stati aggressivi senza palla, siamo arrivati tante volte vicino l'area del Genoa e penso che sia una questione di qualità nelle ultime scelte, abbiamo avuto tante opportunità e solo quello credo sia mancato". Della contestazione dei tifosi Fonseca ha poi spiegato: "È normale, succede questo, noi volevamo vincere per loro ma è normale arrabbiarsi col risultato avuto – sottolinea -. Sono insoddisfatto del risultato ma capisco".

La delusione di Leao in campo.

L'allenatore del Milan ha poi escluso che possa trattarsi di mancanza di attaccanti da 20 gol a stagione: "Penso che noi abbiamo dei buoni attaccanti – ha detto Fonseca -. Abraham ha avuto una contusione, non è riuscito a giocare il secondo tempo, Morata non si è allenato tutta la settimana. Penso che delle volte si parli di attaccanti ma nel nostro gioco è mancato anche qualità nel cross, tiro, nell'ultimo assist ma ho fiducia totale". Fonseca dunque di dimostra piuttosto sicuro che il Milan si rialzerà e avrà una reazione.

Leao si prende la responsabilità da capitano: "In campo ci andiamo noi"

Anche Leao ha parlato a DAZN e dalle sue parole fa capire come anche lui da capitano si sia preso le sue responsabilità: "Bisogna avere tempo, ci siamo noi dentro al campo, sappiamo noi cosa possiamo cambiare – spiega -. Il mister ha buone idee, vuole giocare tanto e pressare l'avversario. Prima della partita ci aveva spiegato dell'importanza della partita e noi in campo dobbiamo capire quello". Poi l'attaccante aggiunge: "Se avessimo giocato altri 30 minuti non avremmo fatto gol – e chiude -. Ma non possiamo più perdere punti".