Fonseca esalta il Milan e lancia già la sfida all'Inter: "Sono onesto, ho cominciato a guardarli" Paulo Fonseca è chiaramente soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dal suo Milan capace di battere subito, già nel primo tempo, il Venezia, con il punteggio finale che è stato poi di 4-0. Il tecnico rossonero poi parla subito di derby: "Ci sto già pensando, sono onesto".

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Fonseca è chiaramente soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dal suo Milan capace di battere subito, già nel primo tempo, il Venezia, con il punteggio finale che è stato poi di 4-0. I rossoneri sono stati trascinati soprattutto da Theo Hernandez e Leao che hanno soddisfatto tantissimo l'allenatore portoghese. Ai microfoni di Sky l'ex tecnico della Roma ha infatti mostrato tutta la sua soddisfazione: "Oggi hanno dimostrato quanto sono importanti per noi, ma in una famiglia è normale non essere tutti d'accordo".

Le parole di Fonseca sul derby con l'Inter da giocare dopo il Liverpool

Si è parlato da studio anche di cosa c'è ancora da migliorare in squadra ma anche del calendario prossimo del Milan che vedrà i rossoneri affrontare prima il Liverpool in Champions e poi l'Inter nel derby. Ed è qui che Fonseca confessa: "Devo essere onesto, questa settimana ho già cominciato a pensare alle tre partite – spiega – so di questa importanza del derby, ma adesso devo pensare al Liverpool anche se devo dire che ho già cominciato a guardare Inter e pensare quello che dobbiamo fare perché so quanto è importante per i tifosi". E conclude: "So che le ultime partite non le abbiamo vinte, e lavoreremo per cambiare questo, prima con il Liverpool e poi con l'Inter".

Le parole di Fonseca sul caso Leao e Theo

Un messaggio forte da parte di Fonseca che ha esaltato poi l'atteggiamento della squadra: "I giocatori hanno mostrato nuovamente grande sicurezza e io penso che noi dobbiamo gestire le cose in modo tranquillo – spiega anche a proposito delle tensioni post Lazio -. La mia scelta è sempre pensando a quello che è meglio per la squadra. Se io penso che un giorno sia meglio giocare senza di loro (riferendosi a Theo e Leao ndr) lo devono capire".

Ma il peggio sembra essere alle spalle e la pausa è servita anche per rasserenare un ambiente troppo teso dopo il caso cooling break all'Olimpico. "Il campionato è iniziato 4 giornate fa e già abbiamo perso dei punti, dobbiamo recuperarli, è stato importante vincere oggi così anche per portare fiducia ai giocatori per fare quello che vogliamo".