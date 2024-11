video suggerito

Follia in Francia, giornalista colpita al volto da un oggetto metallico: è stato tirato dagli spalti Durante Marsiglia-Auxerre la giornalista di DAZN Francia è stata colpita all'occhio da un pesante oggetto lanciato dagli spalti del Vélodrome da alcuni tifosi in una dinamica ancora misteriosa.

A cura di Ada Cotugno

Poco prima dell'intervallo della partita tra Marsiglia e Auxerre è avvenuto in incidente pericolosissimo che ha coinvolto una giornalista di DAZN Francia che era seduta proprio dietro alle panchine della squadra di casa: Ambre Godillon è stata colpita da un oggetto in metallo lanciato dalle tribune del Vélodrome che le ha sfiorato soltanto l'occhio. Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi ma le conseguenze di quel gesto scellerato sarebbero potute essere atroci, dato che l'aggeggio che è stato lanciato era piuttosto pesante e ha preso velocità quasi come se si trattasse di un proiettile. Non è ancora chiaro se il lancio sia stato accidentale e il Marsiglia sta indagando sull'accaduto.

La giornalista di DAZN colpita al volo da un oggetto a Marsiglia

Mentre la squadra di De Zerbi era sotto per 3-0 sugli spalti è cominciata la protesta dei tifosi, insoddisfatti per la prestazione alla quale stavano assistendo. L'agitazione del pubblico era tanta e a un certo punto, poco prima dell'intervallo, qualcuno ha lanciato nella direzione della giornalista un pesante oggetto metallico che le ha sfiorato un occhio: il rischio era ovviamente quello di subire danni alla vista, ma per fortuna Ambre Godillon si è spostata giusto in tempo.

Secondo le ricostruzioni di RMC, che ha pubblicato i frame dell'accaduto, potrebbe trattarsi di un accessorio molto simile a una sigaretta elettronica, arrivato da molto in alto e scivolato sul telone che copre l'ingresso agli spogliatoi. Quel rimbalzo gli avrebbe fatto prendere una traiettoria strana che è finita proprio sul volto della malcapitata giornalista presente proprio in quella zona del campo.

La paura è stata tantissima per la donna che sui social ha rassicurato tutti, spiegando di aver ricevuto "un proiettile in faccia". Per qualcuno il gesto è stato una ripicca nei suoi confronti: la giornalista ha lavorato per anni a PSG TV, l'emittente della squadra rivale del Marsiglia che si sarebbe così "vendicato": la società ha immediatamente chiesto scusa, dopo l'accaduto ha chiesto ai tifosi di calmarsi tramite l'annuncio dello speaker e ha dato il via a un'indagine interna per ricostruire l'esatta dinamica.