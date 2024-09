video suggerito

Follia in Colombia, tifosi si lanciano dal 2° anello per sfuggire al linciaggio: in 20 in ospedale Scene di straordinaria violenza tra ultrà nel campionato colombiano. Per sfuggire al linciaggio a suon di bastoni, spranghe e coltelli i tifosi di casa si sono lanciati dagli spalti, altri hanno invaso il campo in cerca di salvezza. Gara sospesa e poi definitivamente abbandonata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una notte di pura follia si è consumata in Colombia in occasione della gara del massimo campionato tra Atletico Nacional e Atletico Junior, partita interrotta e abbandonata definitivamente al 55°. Quando sulle tribune è scoppiata una violentissima rissa tra curve rivali: un corpo a corpo serratissimo che ha spinto i tifosi delle gradinate più basse a scappare e a invadere il terreno di gioco. Mentre altri si sono lanciati dal 2° anello per sfuggire al linciaggio a colpi di bastoni, spranghe e coltelli. Il bilancio è stato devastante: in 20 sono finiti in ospedale in serie condizioni.

Le orribili scene di violenza tra tifosi sulle tribune dello stadio

Sembrava potesse essere il solito tafferuglio isolato e invece si è trasformato in una vera rissa, con tanto di caccia all'uomo tra le due tifoserie rivali, con gli ultrà ospiti che hanno invaso la zona degli spettatori di casa. Quando però è diventato chiaro che la situazione era ben presto fuggita di mano, l'arbitro Nolberto Ararat ha deciso di sospendere la partita al minuto 55, senza più riprenderla, con decine e decine di spettatori che hanno invaso il terreno di gioco in cerca di salvezza dall'aggressione.

Bilancio devastante: 20 feriti gravi trasportati in ospedale

Scene impressionanti, che hanno coinvolto anche le zone in cui erano seduti anziani, donne e ragazzi, costretti ad una disperata fuga per evitare il peggio. Di fronte all'aggressione di massa da parte degli ultrà ospiti, molti tifosi di casa si sono lanciati nei settori più in basso riportando diverse ferite. Secondo quanto riportato dai media locali, sono stati circa 20 i tifosi feriti in modo più o meno serio, trasportati in centri medici nei pressi dello stadio Atanasio Girardot, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

La partita tra Atletico Nacional e Atletico Junior abbandonata

Impossibilitati nel proseguire la gara, i giocatori hanno assistito impotenti alle scene di efferata violenza sugli spalti prima di abbandonare il terreno di gioco invaso dagli spettatori. L'Atletico Nacional e l'Atletico Junior erano impegnati nel secondo tempo del loro scontro di Prima A, il massimo campionato colombiano, sul 2-0 per i padroni di casa.