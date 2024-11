video suggerito

Follia durante Stoccarda-Atalanta, raccattapalle colpito da un razzo: diversi feriti allo stadio Un giovane raccattapalle è stato protagonista di un brutto incidente durante Stoccarda-Atalanta: sugli spalti un uomo è rimasto ustionato e altri due sono stati soccorsi.

A cura di Ada Cotugno

Un brutto incidente è avvenuto nel corso della partita Stoccarda-Atalanta dove a fare da cornice c'era tutto il calore della tifoseria tedesca: un raccattapalle a bordocampo è stato colpito al collo da un razzo lanciato da alcuni tifosi di casa ed è stato immediatamente soccorso dai medici. Non è stato l'unico episodio della serata, dato che nel corso della partita altre persone hanno richiesto l'aiuto del personale sanitario per ustioni e anche per il fumo dei fumogeni che ha causato qualche problema respiratorio.

L'incidente del raccattapalle in Champions

È stato un bruttissimo momento per il ragazzo che ha rischiato di subire guai molto seri mentre svolgeva il suo lavoro. Secondo il quotidiano Welt durante il secondo tempo della partita uno dei razzi lanciati dal settore dei tifosi dello Stoccarda avrebbe colpito il raccattapalle al collo, fermo a bordocampo per assistere i giocatori: la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dello stadio che sono già state visionate dalle forze dell'ordine, intente a ricostruire l'accaduto.

Il pubblico dello Stoccarda è solito accendere torce e razzi durante le patite per creare una grande atmosfera, ma contro l'Atalanta qualcosa è andato storto. Non si conoscono ancora le condizioni del giovane raccattapalle colpito che è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le giuste cure. Gli incidenti di tifo sono continuati poi anche sugli spalti tra gli stessi tifosi tedeschi: secondo il quotidiano un altro uomo ha riportato delle ustioni mentre alti due sono strati soccorsi al causa del fumo respirato durante la partita.