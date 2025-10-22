Champions League
Follia del capitano dell’Ajax, espulso dopo 17 minuti contro il Chelsea: fa un fallo senza senso

L’Ajax resta sotto di un uomo contro il Chelsea dopo appena 17 minuti a causa di una leggerezza di Taylor: il capitano mette nei guai gli olandesi per un’entrataccia su Buonanotte.
A cura di Ada Cotugno
Diventa complicatissima la serata dell'Ajax che contro il Chelsea è costretta a giocare quasi tutta la partita con un uomo in meno. Pesa come un macigno l'espulsione di Kenneth Taylor che al 17′ falcia con un intervento senza senso Facundo Buonanotte prendendosi un clamoroso cartellino rosso diretto: un comportamento inspiegabile per il capitano della squadra che avrebbe dovuto ragionare di più prima di lasciarsi andare a un tackle rischioso che ha portato alle conseguenze peggiori.

L'Ajax in inferiorità numerica dopo 17 minuti

L'espulsione del capitano degli olandesi ha spalancato le porte al Chelsea che ha approfittato dell'uomo in più per costruire un altro tipo di partita, sicuramente più facile di quella che Maresca aveva previsto alla vigilia. Una leggerezza di Taylor è costata tantissimo all'Ajax che non può reggere per tutta la partita con 10 giocatori: difficile arginare i Blues, anche quando non hanno tutti i titolari in campo e sono pronti a sperimentare con i giovani.

Il gesto di Taylor ha davvero poche spiegazioni perché ha rischiato tanto con un'entrata che alla fine lo ha portato a un cartellino rosso davvero pesante. Il capitano dei lancieri ha cercato di soffiare via il pallone a Buonanotte sulla metà capo, ma gli è uscito un intervento scoordinato e pericoloso: con il piede a martello ha toccato la caviglia dell'argentino correndo ance il pericolo di procurargli un brutto infortunio, dimenticandosi completamente della palla che ha preso una traiettoria diversa.

Per fortuna nessuno si  è fatto male, ma l'arbitro è stato richiamato al monitor per rivedere l'azione e non ha potuto fare altro che tirare fuori dal taschino il cartellino rosso diretto. Dopo appena 17 minuti l'Ajax è rimasto in inferiorità numerica, una situazione spiacevole creata proprio dal suo capitano che avrebbe dovuto trascinare la squadra in questa partita complessa.

