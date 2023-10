Follia a Siracusa, scontri tra i tifosi locali e quelli dell’Acireale dopo il derby: danni e feriti La partita di Serie D tra Siracusa e Acireale ha avuto uno strascico da dimenticare con scontri pesanti e atti teppistici tra i tifosi che hanno spinto le forze dell’ordine ad utilizzare le maniere forti. Purtroppo il bilancio parla di diversi feriti.

A cura di Marco Beltrami

Il derby di Sicilia purtroppo è finito male. La partita di Serie D tra Siracusa e Acireale ha avuto uno strascico da dimenticare. Nulla a che vedere con il calcio giocato, ma scene di violenza con le due tifoserie che sono entrate in rotta di collisione. Si sono verificati scontri pesanti e atti teppistici che hanno spinto le forze dell'ordine ad utilizzare le maniere forti. Purtroppo il bilancio parla di diversi feriti.

C’era grande attesa per il match tra il Siracusa e l’Acireale che sul campo si è concluso con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 3-1. Purtroppo i timori degli agenti e delle istituzioni si sono verificati fondati visto che nei pressi dello stadio comunale Nicola De Simone è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana. Le strade vicine all'impianto sono diventate il teatro di scontri tra i tifosi siracusani e quelli ospiti

Lancio di petardi, bombe carta e risse violente con l'utilizzo di spranghe, oggetti contundenti e tutto quello che gli ultrà trovavano sulla propria strada. Per qualche minuto si è scatenato il caos, con la polizia che in assetto antisommossa è riuscita a riportare la situazione alla normalità. Ingenti danni per molte delle auto parcheggiate in zona, rovinate dai tifosi con vetri in frantumi. Molti passanti sono stati costretti alla fuga per evitare di finire per essere coinvolti.

A quanto pare sono stati diversi i feriti, e ad avere la peggio è stato anche un agente della Polizia municipale trasportato in ospedale. A quanto pare le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti della Digos anche con l'ausilio delle telecamere avrebbero già identificato diversi tifosi protagonisti degli scontri. In attesa del bilancio ufficiale, bisognerà capire se le due fazioni si erano date appuntamento come spesso accade in queste becere situazioni attraverso anche gruppi social.