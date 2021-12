Focolaio Covid nel Real Madrid di Ancelotti: anche Isco e Alaba sono positivi Il Real Madrid è alle prese con un autentico focolaio Covid che non sta dando tregua alla squadra di Ancelotti. Il club ha comunicato che anche Isco e Alaba sono risultati positivi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid è ufficialmente nella morsa del Covid. La squadra allenata da Carlo Ancelotti deve fare ancora i conti con il virus dopo le positività riscontrate da diversi giocatori. Un autentico focolaio all'interno del gruppo squadra degli spagnoli. Dopo le positività al Covid-19 di Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Lunin, Bale e del figlio di Carlo Ancelotti, Davide, il Real Madrid questa sera ha comunicato ufficialmente che anche Isco e Alaba sono risultati positivi al test per il Covid-19. La squadra delle Merengues è impegnata domani sul campo dell'Athletic Bilbao e sarà chiamata a disputare questa gara in grandissima emergenza di formazione.

Praticamente la metà dei titolari sarà assente e l'ex allenatore del Napoli dovrà cercare di inventarsi un undici d'eccezione per fronteggiare i baschi in una sfida a dir poco complicata. E così dopo Bundesliga e Serie A, anche la Liga torna a fare seriamente i conti con il Covid che sta mettendo letteralmente in ginocchio il mondo intero e di conseguenza anche il mondo del calcio. L'avanzare della variante Omicron ha già portato come conseguenza la chiusura degli stadi in Bundesliga approvata dal Governo tedesco.

Il comunicato ufficiale del Real Madrid sulla positività di Isco e Alaba è stato piuttosto breve: "Il Real Madrid CF comunica che i nostri giocatori Isco e Alaba sono risultati positivi al test per il COVID-19". Si presume comunque che tutta la squadra in questo momento stia seguendo il protocollo anti-Covid previsto in Spagna. La situazione è sotto controllo e la gara di Bilbao al momento non dovrebbe essere a rischio rinvio. Il Real Madrid, oltre alle assenze dei positivi è alle prese con alcuni infortunati come Carvajal che si trascina ancora dei problemi fisici, Ceballos non ha ancora trovato il ritmo partita e Casemiro è squalificato. Kroos è l'unico giocatore a disposizione nel tridente di centrocampo. Il tedesco sarà accompagnato da Valverde e Camavinga.