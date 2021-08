Focolaio Covid-19 al Mainz, 14 giocatori in quarantena: a rischio l’esordio in Bundesliga Sono 14 i giocatori in quarantena nella rosa del Mainz a causa di alcune positività, tre fra i calciatori e una nello staff tecnico, al Covid-19 riscontrate nei giorni scorsi. Il club allenato da Bo Svensson dovrebbe fare l’esordio in Bundesliga domenica alle ore 15.30 contro il Lipsia ma, al momento, la gara è a rischio.

A cura di Vito Lamorte

Sono giorni davvero complessi per il Mainz FSV 05. Il club tedesco dovrebbe fare il suo debutto in Bundesliga domenica alle ore 15.30 in casa contro il Lipsia ma, al momento, non ci son certezze sul fatto che la squadra di Bo Svensson scenderà in campo a causa di un focolaio di Covid-19 che è stato riscontrato all'interno della squadra.

Dopo la positività di Karim Onisiwo venerdì, nei test effettuati fra lunedì e martedì sono emerse le positività di altri due calciatori mentre oggi è toccato a un membro dello staff tecnico: tutti i membri del ‘gruppo squadra' mostrano solo lievi sintomi e in due casi, fra l'altro, si tratta di soggetti che avevano fatto la doppia dose di vaccino ma la situazione in vista dell'inizio del campionato tedesco 2021-2022. Il Mainz è in costante contatto con le autorità sanitarie e la federazione tedesca, con l'allenamento di oggi che è stato cancellato e complessivamente sono 14 i calciatori in quarantena.

Il comunicato ufficiale del Mainz

Questa la nota ufficiale del club tedesco.