Florenzi vince il premio Fair Play della Serie A 2023/24: il video di quello che fatto

A cura di Paolo Fiorenza

Alessandro Florenzi si è messo nel salotto di casa un riconoscimento individuale che non sarà il Pallone d'Oro ma sul piano umano non ha meno valore: il 33enne esterno romano – che è in forza al Milan da tre stagioni – ha vinto il Premio Fair Play assegnato dalla Lega di Serie A per il 2023/24. L'episodio che ha fatto attribuire il premio a Florenzi è avvenuto in occasione del match tra Milan e Lazio giocatosi a San Siro lo scorso 30 settembre e "rappresenta al meglio i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà".

Alessandro Florenzi gioca nel Milan dal 2021: in rossonero ha vinto uno Scudetto

Il video del bellissimo gesto di Florenzi

L'account social della Lega ha postato il video del gesto compiuto dall'ex romanista in quel frangente. Florenzi era in campo nel riscaldamento prima della partita e ha saputo che un tifoso del Milan chiedeva a gran voce la maglia di un suo compagno: è stato Daniele Massaro, brand ambassador del club rossonero, a richiamare la sua attenzione. Alessandro si è allora portato a bordo campo, dove il tifoso gli ha fatto il nome di Tijjani Reijnders.

Da quel momento sono passate circa due ore, il Milan ha battuto la Lazio 2-0, Florenzi è entrato in campo al 70′ al posto di Calabria. Poi al fischio finale si è ricordato della promessa fatta al tifoso, si è fatto dare la maglia da Reijnders e ha attraversato tutto il campo per andare dall'uomo che l'aveva chiesta e consegnargliela.

Le immagini mostrano la gioia del sostenitore rossonero e il suo bacio alla divisa dell'olandese: il gesto di Florenzi ha reso per lui indimenticabile quel giorno al Meazza. E da oggi anche per Alessandro: perché spendersi per gli altri, soprattutto senza tornaconto personale, fa bene al cuore.

"Alessandro esprime al meglio i valori cardini dello sport"

L'Ad della Lega Luigi De Siervo ha avuto parole bellissime per il giocatore del Milan: "Nel corso della sua carriera Alessandro Florenzi si è sempre contraddistinto per leadership, sportività e correttezza, esprimendo al meglio i valori cardini dello sport. Siamo quindi felici di assegnare al difensore del Milan la prima edizione del premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season per essersi reso protagonista di un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti di un tifoso rossonero, confermando ancora una volta di essere un campione dentro e fuori dal campo".

La premiazione di Florenzi, che in questa stagione è sceso in campo complessivamente 39 volte, mettendo a tabellino un gol e 6 assist, avverrà sabato prossimo a San Siro in occasione dell'ultima partita di campionato tra Milan e Salernitana.