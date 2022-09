Florenzi si è operato in Finlandia, il Milan rende noti i tempi di recupero: “Siamo tutti con te” Alessandro Florenzi sarà costretto ad un lungo periodo di stop dopo l’operazione per l’infortunio rimediato contro il Sassuolo. Il Milan ha ufficializzato tutto in un comunicato.

A cura di Marco Beltrami

Alessandro Florenzi salterà gran parte della stagione. È questo il verdetto che arriva direttamente dalla Finlandia, dove l'esterno del Milan si è operato. L'infortunio rimediato nel match contro il Sassuolo purtroppo si è rivelato molto grave per l'ex Roma, costretto dunque a finire sotto i ferri. L'intervento è andato benissimo, ma ora per il recupero sarà necessario un lungo stop.

Come sta Alessandro Florenzi? Il Milan in una nota ufficiale ha parlato delle condizioni del laterale, che ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio di natura muscolare. Questo il report sull'operazione a cui si è sottoposto: "AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l'operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo".

A proposito di percorso riabilitativo, quanto tempo sarà necessario per rivedere Florenzi in campo? Lo stop è lunghissimo, con l'arrivederci al prossimo anno. Sempre il Milan infatti nel comunicato ha evidenziato: "I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi". In casa rossonera questo non è una sorpresa, visto che si sospettava un lungo periodo di riposo forzato per il laterale. Non per questo il club fresco di cambio di proprietà ha sfruttato le ultime ore di mercato per correre ai ripari assicurandosi Dest.

Leggi anche Frattura al piede per Diego Demme, i tempi di recupero del centrocampista del Napoli

Già Rafael Leao durante il derby aveva mostrato una speciale maglia, in occasione del gol, con dedica per il compagno di squadra. Un messaggio che ora la società ha voluto rinnovare con un semplice tweet con la foto del giocatore, noto per essere anche uomo-spogliatoio. Poche parole, ma significative: "Siamo sempre con te e ti auguriamo un recupero veloce Alessandro".