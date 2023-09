Fischi durante il minuto di silenzio per Napolitano: punite cinque squadre di Serie A Cinque squadre di Serie A sono state punite per non aver, i propri tifosi, rispettato il minuto di silenzio imposto dalla FIGC per onorare la memoria di Giorgio Napolitano morto all’età di 98 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultimo weekend del campionato di Serie A è stato contrassegnato da alcuni episodi alquanto discutibili da parte di alcune frange di tifosi sparsi per i vari stadi italiani. La FIGC aveva infatti disposto che tutti i giocatori in campo, compreso il pubblico sugli spalti, osservasse un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio per onorare la memoria dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto venerdì all'età di 98 anni. Un momento solenne rovinato da alcune persone che hanno pensato bene di fischiare scatenando talvolta anche l'ira delle altre tifoserie.

Ebbene proprio per questo motivo il Giudice Sportivo, nel comunicato diramato quest'oggi, ha disposto un'ammenda per tutte le società responsabili del comportamento dei propri tifosi durante quel minuto di silenzio. Sono state ben cinque le squadre ad essere sanzionate e dunque punite per la mancanza di rispetto avuta in quel momento che sarebbe dovuto essere solenne. Sanzioni economiche che nel caso del Verona hanno riguardato l'intera tifoseria i cui cori hanno fatto scalpore poco prima del calcio d'inizio a San Siro per la gara dell'Hellas contro il Milan.

L'Empoli era impegnato in casa contro l'Inter ed è stato sanzionato, così come le altre squadre, con una multa da 5000 euro. Al pari del club toscano, anche altre quattro squadre sono state punite: Fiorentina (impegnata in casa dell'Udinese), Lazio contro il Monza e la stessa Udinese contro la viola. Infine anche il Verona che merita una menzione a parte dato che nella nota diramata dal Giudice sportivo più volte viene evidenziata la dicitura "un numero cospicuo di propri sostenitori". Parole che non compaiono nel paragrafo rivolto invece agli scaligeri.

I tifosi del Verona presenti a San Siro.

In quel caso infatti viene specificato come "la totalità dei propri sostenitori" non abbia rispetto il minuto di silenzio. L'ammenda è sempre stata uguale ma viene sottolineato anche come quei cori siano stati "coperti dalla disapprovazione della restante parte dello stadio". La tifoseria scaligera subito dopo il fischio dell'arbitro che annunciava l'inizio del minuto di silenzio, ha iniziato a intonare dei cori. "Verona! Verona!" opportunamente coperto dal pubblico di San Siro di fede rossonera che di fatto non ha gradito questa totale mancanza di rispetto.