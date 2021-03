Fiorentina-Roma è il match valido per il turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie A. Fischio d'inizio allo stadio Franchi di Firenze oggi mercoledì 2 marzo alle ore 20.45, per il confronto tra la squadra di Fonseca reduce dalla sconfitta contro il Milan e la Viola battuta di misura a Udine. I giallorossi vogliono replicare la vittoria dell'andata (2-0) per confermarsi nelle zone altissime della classifica, mentre la formazione di Prandelli spera di tornare ad allungare sulla zona retrocessione dopo il ko della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Fiorentina-Roma, dove vederla in TV

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Il match del turno infrasettimanale della 25a di Serie A in programma alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 (202, 252 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire il solito programma di pre-partita, interviste, analisi degli episodi da moviola e commenti.

La diretta streaming di Fiorentina-Roma

Il confronto tra Fiorentina e Roma sarà visibile anche in streaming. Sfruttando una buona connessione a internet si potrà vedere il match del mercoledì sera su dispositivi portatili, ovvero tablet, smartphone e notebook, e computer grazie all'applicazione SkyGo riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Anche gli utenti che non hanno l'abbonamento, potranno seguire il confronto tra giallorossi e viola su SmartTv, acquistando il singolo ticket dell'evento sulla piattaforma live on demand di Now TV.