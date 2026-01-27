Fiorentina-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Oggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la partia al Franchi che si gioca tra Fiorentina e Como con calcio di inizio alle 21:00. Diretta sui canali Mediaset in chiaro e senza costi sia in TV sia in streaming.

Oggi ultimo appuntamento con gli ottavi di Coppa Italia che si concludono con la sfida al Franchi tra Fiorentina e Como. Una partita che tutte le altre del trofeo nazionale verrà trasmessa in TV e in streaming in diretta senza costi aggiuntivi, visibile a tutti.

Fiorentina e Como chiudono il turno degli ottavi di Coppa Italia all'Artemio Franchi di Firenze con la formazione di Vanoli che proverà ad avere la meglio del Como di Fabregas. Per i viola si tratta del debutto in Coppa Italia, grazie al piazzamento ottenuto nello scorso campionato mentre per la squadra di Fabregas è un secondo atto, dopo aver superato il Sassuolo nel turno precedente. La vincente di Fiorentina-Como affronterà il Napoli ai quarti di finale della Coppa Italia.

Partita: Fiorentina-Como

Dove: Stadio Franchi (Firenze)

Orario: 21:00

Quando: martedì 27 gennaio 2026

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Ottavi di Coppa Italia

Dove vedere Fiorentina-Como, in TV: La diretta in chiaro per tutti

Come le precedenti e le prossime partite di Coppa Italia, anche Fiorentina-Como verrà trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi per tutti. Appuntamento su Italia 1, canale 6 del Digitale Terrestre, con la cronaca in diretta oltre ai collegamenti in studio pre e post gara.

Fiorentina-Como, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Fiorentina-Como si gioca allo Stadio Franchi di Firenze con calcio di inizio alle 21:00. Anche per lo streaming online la partita sarà visibile per tutti in chiaro, senza costi aggiuntivi. Ci si potrà collegare al portale Mediaset Infinity sia da pc sia tramite app con i dispositivi mobili.

Fiorentina-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

In casa viola, Moise Kean non dovrebbe esserci con Piccoli candidato principale anche se potrebbe essere scalzato dal nuovo arrivato Fabbian nella posizione da "falso nove". Aperto anche il ballottaggio tra Gudmundsson e Fazzini, mentre Fagioli si unirà a Brescianini e Ndour, con il giovane Fortini, insieme a Dodo, Pongracic e Ranieri in difesa. Cesc Fabregas nel suo 4-2-3-1 avrà Smolcic e Moreno sugli esterni, con la coppia centrale Ramon-Kempf a fare guardia. La diga di centrocampo vedrà protagonisti Caqueret e Perrone, chiamati a un lavoro di grande sostanza contro la mediana viola. Il peso della trequarti sarà tutto sulle spalle del talento di Nico Paz, coadiuvato da Rodriguez e Kuhn. In avanti, l'unica punta sarà Douvikas, apparso particolarmente ispirato nelle ultime settimane.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Fortini; Brescianini, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas.

All. Fabregas