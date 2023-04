Finale Coppa Italia Serie C, Vicenza-Juventus U23 dove vederla in TV e streaming: le formazioni Vicenza e Juventus Next Gen si affrontano nella partita di ritorno della finale di Coppa Italia Lega Pro. Si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza martedì 11 aprile con fischio d’inizio alle ore 20.30. La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su RaiSport.

A cura di Vito Lamorte

Il gol del vantaggio del Vicenza nella gara d’andata. (Foto dal profilo twitter del L.R. Vicenza)

Il Vicenza e la Juventus Next Gen si affrontano per la gara di ritorno della finale di Coppa Italia Lega Pro 2022-2023. Si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza oggi, martedì 11 aprile, con fischio d'inizio alle ore 20.30. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport e in streaming su RaiPlay, DAZN, Eleven Sports e Onefootball.

Nella sfida di andata la formazione bianconera è uscita sconfitta dall'Allianz Stadium per 2-1 in virtù del super gol di Jimenez per i veneti nel finale che ha reso vano il momentaneo pareggio di Iling-Junior all'autorete di Stramaccioni. La formazione di Massimo Brambilla è arrivata in finale battendo il Foggia ai calci di rigore mentre i biancorossi, che nel frattempo hanno cambiato allenatore, hanno eliminato la Virtus Entella con un 4-1 dopo i tempi supplementari.

Per la Juventus Next Gen è la seconda finale della sua storia dopo quella vinta nella stagione 2019-2020 contro la Ternana mentre il Vicenza non partecipa all'atto finale di un torneo nazionale dalla stagione 1996-1997, quando la formazione guidata da Francesco Guidolin vinse la Coppa Italia battendo in finale il Napoli. Il club veneto in bacheca può vantare la Coppa Italia Serie C del 1981-1982, quando la strappò nel doppio confronto al Campobasso.

Partita: Vicenza-Juventus Next Gen

Quando: martedì 11 aprile 2023

Orario: 20.30

Dove: Stadio Romeo Menti, Vicenza

Diretta TV: Rai Sport, Eleven Sports, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, Eleven Sports, Onefootball

Competizione: Coppa Italia Serie C, gara di ritorno

Vicenza-Juventus U23, dove vederla in diretta TV

Vicenza-Juventus U23 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da RaiSport, al canale 58 del digitale terreste, e si potrà vedere anche su smart TV che supportino le app con Eleven Sports, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie C, e DAZN.

Vicenza-Juventus U23, dove vederla in streaming

La sfida tra biancorossi e bianconeri si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay e sarà disponibile anche sulla piattaforma di Eleven Sports, previo abbonamento, così come sull'app di DAZN fruibile anche in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Coppa Italia Serie C, le probabili formazioni di Vicenza-Juventus U23

Il Vicenza dovrà fare a meno di due calciatori fondamentali nel secondo round della finale, ovvero Jimenez e Ronaldo, ma al contempo recupererà Corradi, Pasini e Bellich. La Juventus potrà contare su calciatori che hanno assaggiato già il palcoscenico della Serie A come Iling-Junior e Soulé per ribaltare la situazione.

VICENZA (4-3-3): Iacobucci; Valietti Cappelletti, Pasini, Bellich; Zonta, Begic, Greco; Dalmonte, Rolfini, Stoppa. Allenatore: Thomassen.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Sersanti, Iocolano, Besaggio, Iling-Junior; Soulé, Pecorino. Allenatore: Brambilla.