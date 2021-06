Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Brescia. L’ufficialità arriverà nella giornata di domani ma si tratta di una formalità: l'ormai ex tecnico del Benevento era già arrivato nella città lombarda dopo l'accordo che era arrivato nel weekend. Pippo Inzaghi era stato avvistato a Brescia anche nella serata di ieri col direttore sportivo Roberto Gemmi al Blu Hotel, che è il quartier generale delle Rondinelle in occasione delle partite. I due sono stati avvistati nella hall poco dopo le 19. Poco dopo è arrivato anche Cellino e i tre si sono intrattenuti a cena per parlare della costruzione della squadra in vista della prossima stagione

L'allenatore piacentino andrà a sostituire Pep Clotet, che ha preso il Brescia in corsa e lo ha traghettato fino ai playoff ma è mancato l'aggancio alla finalissima della post-season. Filippo Inzaghi sia pronto a firmare un contratto biennale, con un rinnovo automatico di due in caso di promozione: è questo il primo mattone di Cellino per riportare in Serie A il Brescia.

Inzaghi saluta il Benevento sui social: Indimenticabile!

Filippo Inzaghi ha salutato il Benevento con un lungo post sui suoi profili social: