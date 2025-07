Figuraccia di Ten Hag al debutto in panchina del Bayer Leverkusen: 5 gol subiti dal Flamengo U20

La prima uscita da allenatore del Bayer Leverkusen si è trasformato in un clamoroso KO per Ten Hagen. I tedeschi sono stati umiliati dalla formazione Under 20 del Flamengo che già nel primo tempo guidava 4-0: 5-1 il tabellino finale.

Un pessimo esordio e le prime cocenti critiche: per Erik Ten Hag l'avventura sulla panchina del Bayer Leverkusen inizia nel peggiore dei modi. Il club tedesco è stato umiliato nell'amichevole dai ragazzini Under 20 del Flamengo che hanno rifilato una inaspettata "manita". Già a fine primo tempo, non c'era più partita, con i brasiliani debordanti in vantaggio 4-0.

Ten Hag all'esordio sulla panchina del Bayer: clamoroso 5-1 con il Flamengo Under20

L'esordio di Erik Ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen non sarà di quelle da ricordare, anzi. L'avventura del 55enne olandese reduce dalla pessima esperienza al Manchester United, è passata in soli 90 minuti, da un sogno a un incubo a occhiaperti. Sostituito Xabi Alonso, approdato al Real Madrid, sulla panchina della squadra tedesca, si è presentato mostrando il peggio di sé subendo cinque gol in un'amichevole contro il Flamengo dei ragazzini, la formazione Under 20.

KO Bayer: 4-0 dopo il primo tempo, nel finale la rete della bandiera

La squadra riserve della formazione brasiliana ha umiliato i tedeschi quasi subito, chiudendo il match già in anticipo della fine del primo tempo. Segnati ben quattro gol prima dell'intervallo e hanno concluso il proprio capolavoro aggiungendone un quinto al decimo minuto della ripresa. Lorran ha aperto le marcature dopo appena due minuti prima che Matheus Gonçalves ha allungato ancora infilando una doppietta personale prima di offrire l'assist per il gol di Pedro Leao. Poi, ci ha pensato Gusttavo ha fare la cinquina. Prima del moto d'orgoglio, tardivo, del Bayern con la rete della bandiera siglata dal giovane Montrell Culbreath.

Anche con i titolari in campo, Ten Hag non ha evitato l'umiliazione

La squadra tedesca si è in Brasile per il ritiro precampionato dove sta svolgendo la preparazione e ha in calendario alcune amichevoli, la cui prima era proprio con i ragazzini brasiliani. Sulla carta un pro forma, ma la figuraccia non è stata evitata. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in campo per i tedeschi sono scesi i titolari e i giocatori più quotati. Giocatori chiave del Leverkusen che era di Xabi Alonso, come Adli e Boniface, artefici del titolo in Bundesliga del 2024 erano tra i titolari, così come i vari Grimaldo, Xhaqa e Patrik Schick che Ten Haf ha gettato nella mischia del secondo tempo, senza evitare la clamorosa sconfitta.