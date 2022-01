Figuraccia del Borussia Dortmund, eliminato in Coppa di Germania da una squadra di Serie B Il Borussia Dortmund è stato eliminato negli ottavi di finale di Coppa di Germania. Ai giallo-neri non è bastato il solito gol del bomber norvegese Haaland.

A cura di Alessio Morra

In campionato il tentativo di rimonta è iniziato, ma pare difficile pensare al Borussia Dortmund campione della Bundesliga a scapito del Bayern Monaco che vuole vincere il decimo titolo consecutivo. La squadra guidata da Marco Rose puntava tanto sulla Coppa di Germania, e invece i giallo-neri sono stati eliminati negli ottavi di finale da una squadra di seconda serie. Un risultato clamoroso che mette in discussione il lavoro del tecnico, che è stato eliminato anche nella fase a gironi della Champions League.

Nelle ultime stagioni la Coppa di Germania ha riservato alcune sorprese e questa edizione non è da meno con già tre squadre di Zweite Liga (la Serie B tedesca) agli ottavi di finale. Sono passate infatti l'Amburgo e il Karlsruhe e soprattutto il St.Pauli, la seconda squadra di Amburgo, che è al comando della classifica e che stasera ha fatto il colpo battendo 2-1 il Borussia Dortmund. Amenydo segna dopo 4 minuti. Si pensa che il Borussia possa ribaltare il risultato, ma cinque minuti prima dell'intervallo c'è l'autorete di Witsel. Il 2-0 è pesante all'intervallo. Nella ripresa Haaland trasforma un calcio di rigore al 58′. C'è più di mezz'ora per trovare il pari, che però non arriva. Il Dortmund è fuori dalla Coppa di Germania.

L'occasione mancata è enorme, considerato che il Bayern era stato eliminato già. Il Borussia deve riflettere e dovrà farlo anche Haaland, che rischia di chiudere un'altra stagione senza trofei e chissà che anche dopo questa eliminazione il bomber norvegese non decida davvero di chiudere la sua esperienza con il Borussia la prossima estate, e le pretendenti per lui non mancano. In testa Manchester City e Barcellona.